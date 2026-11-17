O romance Vento em Setembro, do músico e escritor Tony Bellotto, vencedor do Prêmio Jabuti 2025, vai ganhar uma adaptação para os cinemas. A produção ficará a cargo da produtora carioca Kromaki e o longa terá direção de Murilo Salles, cineasta conhecido por trabalhos como Como Nascem os Anjos (1996) e Faca de Dois Gumes (1989).

A trama do livro, editado pela Companhia das Letras, transporta o leitor para os anos 70, em Assis, no interior de São Paulo, quando a orgia de iniciação sexual do filho mais novo de um magnata rural (Máximo Leonel, o Barão da Soja) termina em desgraça e propaga um mistério por gerações. Em paralelo, há a linha temporal de Davi, um jornalista e escritor que acredita que sua obra está relacionada a um crime.

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O projeto marca o retorno de Murilo Salles ao thriller, gênero que ajudou a consolidar sua carreira com Faca de Dois Gumes. Também representa a quarta adaptação audiovisual de uma obra de Tony Bellotto, que já teve os livros Dom, Bellini e a Esfinge e Bellini e o Demônio levados para as telas.

Vento em Setembro conquistou o Prêmio Jabuti de 2025, uma das principais premiações literárias do País. O reconhecimento reforçou a trajetória do autor na literatura, paralelamente à carreira como guitarrista dos Titãs, banda da qual faz parte desde os anos 80.

Nesta segunda-feira, 16, Bellotto publicou um vídeo para anunciar que estará de volta aos palcos "nos próximos shows" dos Titãs. O músico, diagnosticado com um câncer de pâncreas em março de 2025, havia sido internado no dia 6, depois de uma intercorrência médica no dia em que participaria de uma palestra no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, no Rio de Janeiro.