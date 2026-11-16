Quinze anos depois de interpretar Bruna Surfistinha nos cinemas, Deborah Secco está de volta ao papel. A atriz divulgou nesta segunda-feira (16/11) o primeiro teaser de Bruna Surfistinha 2, sequência do longa lançado em 2011. O filme tem estreia prevista para 2027.

A primeira cena foi apresentada com exclusividade ao portal Hugo Gloss. Na publicação, Deborah celebrou o retorno à personagem e antecipou que novas novidades sobre a produção serão divulgadas.

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Na continuação, Raquel Pacheco, nome verdadeiro de Bruna Surfistinha, deixou a prostituição e se casou com Huldson, personagem de Cássio Gabus Mendes, que foi um dos clientes no passado. Longe dos holofotes, ela tenta manter uma vida distante da antiga rotina, mas enfrenta dificuldades financeiras e pressões emocionais que fazem seu passado voltar à tona.

Lançado em 2011, o primeiro Bruna Surfistinha levou para as telas a história de Raquel, que ficou conhecida nacionalmente após relatar sua experiência como garota de programa em um blog e, posteriormente, no livro autobiográfico O Doce Veneno do Escorpião.

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