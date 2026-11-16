Ao longo das décadas, a franquia ganhou novas produções e diferentes intérpretes, entre eles Pierce Brosnan e Daniel Craig. Craig estreou como Bond em “Cassino Royale” e permaneceu no papel por 15 anos, até se despedir do personagem em “007: Sem Tempo para Morrer”, lançado em 2021, seu quinto filme na série. - (crédito: Divulgação)

A saga de James Bond, uma das mais lucrativas da história do cinema, escolheu nesta segunda-feira (16/11) o novo rosto que dará vida ao famoso agente secreto britânico: o ator Robert Pattinson, de 40 anos.

Estes são (00)7 pontos-chave para entender essas características culturais globais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De romance

No início, James Bond era um herói de romance, com mais de 60 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. O espião nasceu há seis décadas pela pena do jornalista britânico Ian Fleming, que incorporou ao personagem sua experiência como espião a serviço de Sua Majestade durante a Segunda Guerra Mundial.

O primeiro livro de 007, "Casino Royale", foi publicado em 1953. Outros 13 viriam em seguida: "Goldfinger", "Dr. No", "Moscou contra 007" e uma série de contos. Fleming morreu aos 56 anos, em 1964, apenas dois anos depois da primeira adaptação para as telonas, o filme "007 Contra o Satânico Dr. No".

25 filmes

"007 A Serviço Secreto de Sua Majestade", "O Mundo Não É o Bastante", "Skyfall", "Um Novo Dia para Morrer"... Com 25 filmes no total na saga oficial, cada geração tem seu James Bond de desejado.

O próximo filme será o primeiro desde que os produtores de longa data Barbara Broccoli e Michael G. Wilson se retiraram, e a Amazon assumiu o controle criativo da franquia, após adquirir a MGM, empresa controladora da saga.

Sete sanduíches

Sean Connery foi o primeiro Bond, em "O Satânico Dr. No", e participou dos seis primeiros filmes. Para muitos fãs, Connery continua sendo o James Bond por excelência: viril, sedutor e misógino, dotado de um carisma irresistível.

Os escoceses foram bem-sucedidos pelo australiano George Lazenby (o único que não nasceu nas ilhas britânicas), Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig e, agora, Robert Pattinson.

MI6, 007, Q, M

James Bond, um agente secreto do serviço de Sua Majestade, trabalha para o MI6, o serviço de inteligência externo britânico. O primeiro "0" de "007" significa que ele tem licença para matar; o segundo, que já o fez; eo 7 é seu código dentro do serviço.

Ao redor do carismático espião há um conjunto de personagens, como seu chefe, identificado apenas como M. A atriz Judi Dench marcou a história da saga como a primeira mulher a interpretar esse papel, entre 1995 (“GoldenEye”) e 2012.

Q é o companheiro de Bond que lhe fornece os mais modernos "dispositivos tecnológicos"... Sem esquecer Moneypenny, a secretária de M., com quem James Bond não hesita em flertar.

"Bond, James Bond"

O sucesso da saga também está em suas frases de culto. Entre as mais famosas estão "Bond, James Bond" e a preferência desse espião por coquetéis de martíni com vodca, "batido, não mexido".

Há também aquelas frases que demonstram o humor "bondiano", uma mistura de jogos de palavras e machismo, que já não aparecem nos filmes mais recentes.

Vilões infames

Sem seus arqui-inimigos, Bond não seria ninguém: o traficante de diamantes de "Goldfinger" à organização criminosa SPECTRE, comandada pelo infame Blofeld. E, para lutar contra eles, 007 conta com um arsenal de dispositivos tão temidos quanto extravagantes: cigarros explosivos em "Com 007 Só Se Vive Duas Vezes", carros Aston Martin com placas giratórias, lançadores de pregos e assentos ejetáveis, bastões de esqui que disparam tiros, relógio a laser...

A galinha dos ovos de ouro

A saga se tornou uma das franquias mais lucrativas da história do cinema, com produções que chegaram às salas de exibição 15 anos antes do lançamento de “Star Wars”. Além disso, cada filme se transforma em uma vitrine de produtos de luxo, bebidas alcoólicas, automóveis e relógios.

A saga 007 passou a fazer parte neste ano do gigante do comércio eletrônico Amazon, que anunciou a compra do estúdio MGM por US$ 8,45 bilhões.