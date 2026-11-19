Entre telefones de disco, máquinas de escrever e lembranças de um mundo anterior à era dos algoritmos, o espetáculo Eu quero ser uma locomotiva propõe uma reflexão sobre a passagem do tempo e as possibilidades de reinventar a própria história. Com direção de Lydia Del Picchia, integrante do Grupo Galpão, a montagem da Cia Pierrot Lunar estreia hoje, no Teatro do CCBB Brasília, onde fica em cartaz até 6 de dezembro.

Com atuação de Neise Neves e Léo Quintão, a peça combina teatro, música e dramaturgia coletiva para investigar as experiências de uma geração que atravessou diferentes transformações tecnológicas e chegou aos 50 anos ante de um mundo cada vez mais digital. Em cena, dois algoritmos pré-históricos do futuro envelhecem em uma cápsula à deriva, espécie de mausoléu digital que guarda fragmentos de uma memória em transformação.

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A inspiração surgiu quando os atores completaram 50 anos e sentiram a necessidade de levar ao palco questões relacionadas à própria geração. A canção Quero ser locomotiva, de Jorge Mautner, também influenciou a criação, especialmente pela relação com a liberdade e a transformação.

Segundo Lydia, o conceito de cápsula à deriva representa a tentativa de encontrar um lugar em meio às transformações aceleradas do mundo. A geração retratada viveu um período anterior aos celulares e computadores pessoais, além de ter acompanhado mudanças políticas, sociais e culturais profundas. O espetáculo transforma essa experiência em uma reflexão sobre como organizar os próprios desejos e decidir para onde seguir.

A proposta é se afastar da nostalgia. Em vez de idealizar o passado como um tempo melhor, a montagem reconhece as memórias e experiências acumuladas como parte de um percurso que continua em construção. "O espetáculo não fala sobre o envelhecimento, mas sobre a maturidade e a possibilidade de continuar apesar dos 50, apesar dos 60, aos 70, aos 80, como ainda olhar para frente", afirma a diretora.

A memória ganha forma na cenografia de Ed Andrade, composta por telefones antigos, máquinas de escrever e mimeógrafos. Os objetos, reunidos a partir de uma pesquisa em espaços tradicionais de Belo Horizonte, integram a narrativa e despertam lembranças de outras épocas. A trilha sonora original, assinada por Luiz Rocha, incorpora os próprios equipamentos à composição, com telefones se transformando em microfones e o ruído do mimeógrafo fazendo parte da paisagem sonora.

A cada apresentação, uma terceira personagem surge para anunciar que o tempo está acabando. Interpretada por artistas convidados, a figura provoca mudanças na narrativa e aproxima diferentes gerações da cena teatral. Entre os participantes estão os mineiros Arthur Barbosa e Matheus Carvalho e os brasilienses Gleide Firmino, João Antonio, Murilo Grossi e Silvia Paes.

A programação inclui ainda uma oficina de dramaturgia com Arthur Barbosa, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, das 14h às 17h30, com 20 vagas. No dia 29, após a sessão das 18h30, haverá um debate com o ator João Antonio.



Eu Quero Ser Uma Locomotiva — Cia Pierrot Lunar

De hoje a 6 de dezembro, no Teatro do CCBB Brasília. Quinta-feira a sábado, às 20h; domingo, às 18h30. Ingressos a partir de R$15 pelo site ccbb.com.br/cultura? e na bilheteria do CCBB, com desconto de 50% para clientes do Banco do Brasil que realizarem o pagamento com Cartões BB. Classificação indicativa: 12 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco