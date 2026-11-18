O lançamento de GTA VI é, sem dúvida, um dos mais aguardados dos últimos anos. Apesar de muitos detalhes da história já terem sido divulgados, os fãs continuam descobrindo surpresas, os chamados “easter eggs”, em diferentes partes de Vice City, inclusive nas estações de rádio. Uma delas é a participação da cantora Anitta, que dá voz a uma médica responsável por apresentar um podcast sobre relacionamentos.

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A Dra Nita comanda o programa Ask Dr. Nita (Pergunte a Dra. Nita, em português) que comenta relatos sobre sexo, intimidade e relacionamentos. No programa da rádio fictícia The Wipe, a brasileira faz a maioria dos comentários em inglês, mas alguns são em português, inclusive com a participação da atriz Barbie Ferreira.

Além disso a brasileira também marca presença na trilha sonora do game, com a música “Touch & Go”, uma versão em inglês de “Vai dar Caô”, do álbum EQUILIBRIVM.

???? Anitta interpreta uma médica em GTA VI e apresenta um podcast fictício sobre sexo, relacionamentos e intimidade. A cantora dá vida à Dra. Nita no programa “Ask Dr. Nita”, que faz parte da programação da rádio The Wipe. https://t.co/q1Z1jacM01 November 18, 2026

No Instagram, Anitta repostou uma publicação que confirma a participação dela, levando um pouco do Brasil para dentro do jogo. O recém-lançado Grand Theft Auto VI já lidera a lista dos melhores jogos de todos os tempos do Metacritic, com a nota 99.