O compositor e pianista brasileiro Amaro Freitas apresenta seu novo trabalho com o lançamento do álbum Feat'Fòònese, que estreia nesta quarta-feira (18/11). Para antecipar o projeto, o instrumentista lançou uma suíte composta por quatro faixas como single oficial, sintetizando a proposta artística e conceitual da obra.
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Em colaboração direta com os indígenas Fulni-ô, Amaro Freitas compôs a música O Grito Da Terra. A iniciativa apresenta um pedido de socorro ao planeta Terra, alinhado à questão central que dá nome ao conjunto de faixas: "What Kind of World Do We Want?".
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Pesquisa cultural e conexões ancestrais
O pianista dedicou quase quatro anos à elaboração do repertório. O processo criativo envolveu viagens, escuta atenta e encontros com povos indígenas e representantes de tradições afro-brasileiras, em uma busca contínua por compreender as histórias e as comunidades que compõem o Brasil.
O disco é o sucessor direto de Y’Y, trabalho elogiado lançado em 2024. Com o novo lançamento, Freitas ultrapassa as barreiras tradicionais do jazz contemporâneo para construir um projeto colaborativo, enraizado em narrativas culturais e espirituais do país.
Diálogo sonoro e faixas conceituais
A estrutura musical reúne tradições sonoras indígenas, arranjos corais católicos, manifestações espirituais afro-brasileiras, referências do afro-jazz moderno e improvisação global. Esse encontro de influências estabelece uma troca ativa entre diferentes linguagens sonoras.
As quatro faixas iniciais concentram o núcleo conceitual do álbum na suíte What Kind of World Do We Want?. Por meio de ritmo, textura e improviso, o músico entrelaça vivências culturais coletadas durante o processo de composição, organizando os arranjos como uma conversa fluida entre histórias.
A suíte traz as seguintes composições no repertório:
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Feat'Fòònese (feat. Fulni-ô)
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Yoo Fulni-ô (feat. Fulni-ô)
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What Kind of World Do We Want? (part. aja monet), destacada como faixa de foco
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Estrada de Barro (feat. Guitinho da Xambá)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.