O compositor e pianista brasileiro Amaro Freitas apresenta seu novo trabalho com o lançamento do álbum Feat'Fòònese, que estreia nesta quarta-feira (18/11). Para antecipar o projeto, o instrumentista lançou uma suíte composta por quatro faixas como single oficial, sintetizando a proposta artística e conceitual da obra.

Em colaboração direta com os indígenas Fulni-ô, Amaro Freitas compôs a música O Grito Da Terra. A iniciativa apresenta um pedido de socorro ao planeta Terra, alinhado à questão central que dá nome ao conjunto de faixas: "What Kind of World Do We Want?".

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Pesquisa cultural e conexões ancestrais

O pianista dedicou quase quatro anos à elaboração do repertório. O processo criativo envolveu viagens, escuta atenta e encontros com povos indígenas e representantes de tradições afro-brasileiras, em uma busca contínua por compreender as histórias e as comunidades que compõem o Brasil.

O disco é o sucessor direto de Y’Y, trabalho elogiado lançado em 2024. Com o novo lançamento, Freitas ultrapassa as barreiras tradicionais do jazz contemporâneo para construir um projeto colaborativo, enraizado em narrativas culturais e espirituais do país.

Diálogo sonoro e faixas conceituais

A estrutura musical reúne tradições sonoras indígenas, arranjos corais católicos, manifestações espirituais afro-brasileiras, referências do afro-jazz moderno e improvisação global. Esse encontro de influências estabelece uma troca ativa entre diferentes linguagens sonoras.

As quatro faixas iniciais concentram o núcleo conceitual do álbum na suíte What Kind of World Do We Want?. Por meio de ritmo, textura e improviso, o músico entrelaça vivências culturais coletadas durante o processo de composição, organizando os arranjos como uma conversa fluida entre histórias.

A suíte traz as seguintes composições no repertório:

Feat'Fòònese (feat. Fulni-ô)

Yoo Fulni-ô (feat. Fulni-ô)

What Kind of World Do We Want? (part. aja monet), destacada como faixa de foco

Estrada de Barro (feat. Guitinho da Xambá)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.