A RT Features anunciou a adaptação cinematográfica de Os Imortais, romance de Paulliny Tort publicado pela editora Fósforo. A obra venceu o Prêmio Machado de Assis deste ano na categoria romance e alcançou grande visibilidade na 24ª edição da Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP, liderando as vendas da programação principal e ocupando o terceiro lugar no ranking geral.

Ambientada na pré-história, a trama investiga as origens da humanidade a partir de um clã de neandertais que enfrenta adversidades e escassez de alimentos. Conduzidos por personagens chamados Homem, Mulher e Velha, os integrantes percorrem diferentes territórios até encontrarem um primeiro grupo de Homo Sapiens, situação que resulta no acolhimento de uma criança dessa espécie.

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O fundador da produtora, Rodrigo Teixeira, comentou a iniciativa: "eu fiquei maravilhado quando li este livro. Paulliny Tort entrega uma dimensão épica em cada palavra e, ao mesmo tempo, aborda questões universais sobre a humanidade, e isso torna esse projeto especialmente instigante para nós. Não poderíamos estar mais entusiasmados em levar essa história para o cinema".

Trajetória literária e histórico de adaptações

Nascida em Brasília, Paulliny Tort venceu o prêmio APCA e foi finalista do Jabuti em 2022 pelo livro de contos Erva brava. Com Os Imortais, a autora desenvolveu uma narrativa épica e poética para abordar os primeiros vínculos e passos da experiência humana.

O novo projeto dá sequência à atuação da RT Features em levar sucessos literários para as telas. Entre as produções anteriores estão Me Chame Pelo Seu Nome, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, A Vida Invisível, vencedor na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes, e Ainda Estou Aqui, produção em parceria com a VideoFilmes e Mact Productions premiada com o Oscar de Melhor Filme Internacional.

A produtora também concluiu em São Paulo as gravações de Zero K, romance de Don DeLillo, e prevê iniciar ainda este ano as filmagens de Não Fossem As Sílabas do Sábado, obra de Mariana Salomão Carrara.

Criada em 2006, a RT Features acumula mais de 50 indicações a prêmios do setor audiovisual, incluindo nove menções ao Oscar e seis ao Globo de Ouro, assinando filmes como The Lighthouse, A Bruxa, Frances Ha, Ad Astra e Armageddon Time.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.