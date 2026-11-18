Hoje, às 18h30, a Biblioteca do Senado Federal recebe o lançamento do livro Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco. No evento, o jornalista, advogado e escritor Rogério Faria Tavares fará uma noite de autógrafos. Rogério organizou a publicação, ao lado de Arno Wehling, historiador e membro da Academia Brasileira de Letras.

Com 584 páginas, o livro reúne ensaios de importantes nomes da cultura, da política e do pensamento brasileiro, que homenageiam e revisitam a trajetória de Afonso Arinos de Melo Franco. Influente na história política e intelectual do Brasil, a obra foi idealizada e concluída na marca de seus 120 anos de nascimento. "A data é uma efeméride importante, e oferece uma oportunidade para refletir sobre a atualidade do pensamento de Afonso Arinos, que idealizou e concebeu a política externa independente do Brasil. Achei que era o momento correto para fazer uma obra desse porte. Um personagem complexo, múltiplo, que atuou em vários campos da vida pública, merecia isso", pontua Rogério.

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Afonso Arinos de Melo Franco nasceu em Belo Horizonte, em 1905. Foi jurista, diplomata, professor, ensaísta e político, e defendia a soberania nacional e o Estado Democrático de Direito. Um dos marcos mais importantes de sua trajetória política foi a criação da primeira lei antirracista do período republicano, que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos.

Os textos abordam áreas como ciência política, direito constitucional, história das ideias, história econômica, política externa, crítica literária e memorialismo, reunindo autores que conviveram com o político e estudiosos que se dedicaram à sua trajetória. Além de Rogério Faria Tavares e Arno Wehling, outros 15 nomes assinam a publicação: Airton L. Cerqueira Leite Seelaender, Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Aspásia Camargo, Bernardo Cabral, Cesario Mello Franco, Christian Lynch, Cláudio Aguiar, Domício Proença Filho, Edmar Lisboa Bacha, José Sarney, Joaquim Falcão, Luiz Feldman, Rubens Ricupero e Sydney Limeira Sanches. A obra inclui dois poemas dedicados a Arinos, assinados por Carlos Drummond de Andrade e Alphonsus de Guimaraens Filho, além de fotografias cedidas pela família.

"A gente acredita que é muito simbólico o lançamento do livro sobre Afonso Arinos no Senado. Afinal, ele exerceu o mandato de senador por praticamente 12 anos. Ele merece essa homenagem da casa, da instituição na qual ele ficou muito tempo, que o acolheu e que acolheu o brilho da sua inteligência. Eu acho que esse gesto do Senado é um gesto de reconhecimento à trajetória de um antigo integrante seu e nos alegra e honra muito", finaliza Rogério.

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Lançamento do livro Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco

Hoje, às 18h30, na Biblioteca do Senado Federal. Entrada franca.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.