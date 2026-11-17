O time brasileiro de jogos da Thunder Games entrou em uma jornada ousada quando resolveu produzir, Wedgetail, um hero shooter - Um jogo de tiro onde cada personagem possui habilidades únicas - focado em naves.

Inspirado em dois grandes sucessos do cenário multiplayer — o futebol de carros de Rocket League e o hero shooter Overwatch —, o projeto busca oferecer uma experiência competitiva inédita para o público brasileiro

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O Correio conversou com Bruna Simões, CEO do estúdio brasileiro. Ela contou um pouco da formação da Thunder Games, onde surgiu a ideia de Wedgetail e como está sendo o planejamento para um eventual lançamento.

O estúdio que Bruna trabalha começou em meados de 2019 e inicialmente não trabalhava diretamente com jogos. Com o tempo, foram atraídos para o mercado através da bolha da NFT e das criptomoedas. Contudo, apesar de Bruna apontar que a ideia chamou a atenção da Thunder, iniciando todo um trabalho de pesquisa pelo mundo dos games, ela optou por manter um pé atrás ciente de que os títulos do gênero continham muita “roubalheira”.

No meio desse entendimento do mercado, ela se deparou com o Sports. Enquanto a ideia não se formava concretamente, a Thunder produziu várias experiências gamificadas para impulsionar a comunicação de empresas, com projetos para marcas como Walmart, Brasilprev e Terra Brasil Minerals.

A ideia de Wedgetail surgiu no pós-pandemia como um jogo online que envolveria aviação e seria focado dentro do mercado dos Sports com os jogadores disputando partidas no modo competitivo: “Existe um desafio muito grande em lançar um jogo e ele se manter porque é difícil você ter muita atenção do público. O Sports, como ele vira sério no sentido assim, dá para você fazer carreira, dá para você montar um time, dá para marcas entrarem e ter campeonato. A gente falou que por mais que seja o mais insano, o mais difícil, a gente quer ir por ali”, disse.

Uma das grandes influências que Bruna aponta foi Rocket League da Psyonix – que de forma inusitada juntou dois conceitos: um jogo de carros e um de futebol no mesmo no título – além claro, um dos maiores do gênero, como o próprio Overwatch.

A Thunder está confiante mesmo ciente que haja um “possível desgaste” do gênero e aposta na criação de comunidade para crescer, Bruna sente que a originalidade de Wedgetail vai ser capaz de sustentar o interesse no jogo.

“O Rocket League demorou quase 9 anos para se estabelecer. Nos cinco primeiros anos ele não deu certo. As pessoas não queriam jogar. Então, eu acho que é muita adaptação de produto e o mercado tá mudando muito, a gente tem ali o Roblox e o Fortnite com outros milhares de jogos sendo publicados todos os dias e a gente também tem publicado jogos. Então, ter essa atenção vai depender de um produto muito bom. Então, é um desafio. A gente não tem garantia de nada. Mas tem sentido um feedback muito positivo e o pessoal tem olhado com muito carinho para o jogo”, declarou.

O jogo já teve um teste de campo em 2025 na Brasil Game Show, com pelo menos 5 mil jogadores passando pelo stand de Wedgetail, em partidas 4x4. Bruna disse que o feedback foi extremamente positivo: “Muito do que eu ouvi é: 'Nossa, é muito inovador porque eu já tô cansado de jogar a mesma coisa'. Então, isso foi um ponto positivo, mas não foi uma decisão lá do começo do desenvolvimento, a gente foi pegando uma referência ali, testando uma coisa e foi chegando nessa definição”.

A intenção é que em 2027 Wedgetail esteja disponível para os jogadores: “A gente vai deixar ele disponível no ano que vem, só que a gente não vai deixar ele 100% o tempo todo. Vai ter datas de abertura e fechamento de servidor e datas para o streamer que queira solicitar. A gente deve fazer um pacote de quantidade de chaves e aí vai trazer essa comunidade, o pessoal vai jogar de graça ali, se divertir, participar de torneios, porque a gente precisa não só validar o play tech, mas o comportamento público”.

Wedgetail ainda não tem uma data oficial de lançamento, nem as plataformas em que deve aparecer, mas chega em algum momento de 2027.