Crítica // Josephine — Fragmentos de um crime ★★★★



Cada vez mais radiante no circuito de premiações, a trajetória da cineasta Beth de Araújo (formada em sociologia e artes plásticas), em 2026, acumula grandes feitos, com o filme Josephine — Fragmentos de um crime. Para além de estar qualificado como finalista no Gotham Awards (do circuito independente), nas categorias de melhor filme, melhor coadjuvante (Channing Tatum) e melhor atuação revelação (Mason Reeves), o longa disputou o Festival de Berlim, ao lado de Rosebush pruning (do cearense Karim Aïnouz), e rendeu à diretora (americana, filha de brasileiro) um destaque como Realizadora a ser Observada no Festival de Palm Springs.

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Josephine, consagrado no Festival de Cinema de Sundance (venceu o Grande Prêmio do Júri, no segmento de filme dramático e arrebatou o prêmio do público), traz a discreta participação de Gemma Chan (Podres de ricos) no papel da mãe da protagonista interpretada por Mason Reeves. Um elemento muito ríspido sabota o desenvolvimento natural da infância de Josephine: com o pai distanciado dela, num parque (em que corriam), ela testemunha um estupro. O grande mérito de Beth de Araújo está em não dourar a pílula: nada de caminhos lúdicos a nortearem Josephine.



Tal qual ela ficam os pais, incapazes de tratarem diretamente o trauma da menina. Um conteúdo altamente sensível é tratado sob a responsabilidade de um adulto. Não são necessárias muitas palavras para que o espectador adentre a dor na fissura comportamental da personagem. Junto com a onipresença do criminoso no dia a dia dela (sob um efeito visual cênico perturbador), Josephine dinamiza com uma desordenação mental, que reforça o fato de ter apenas 8 anos e ainda é cobrada, nas atitudes, com certa expectativa de líquida e certa maturidade. Vale o reforço de que o Gotham Awards (no qual o filme compete) apontou indicados ou vencedores do Oscar do porte de Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Vidas passadas e Uma batalha após a outra.