O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a estabilidade de preços é a prioridade da instituição. A declaração foi feita durante o 17º Itaú BBA Macro Vision 2026, duas semanas antes da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano, em um cenário de inflação acima da meta e sinais de desaceleração da atividade econômica.
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"Tentamos muito cumprir o nosso mandato, que é de estabilidade de preços, perseguindo os mandatos de menor relevância. Mas está muito claro que se só couber um, o mandato é de estabilidade de preços", afirmou Galípolo.
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A fala reforça a tendência de manutenção da taxa de juros a 13,75% na justificativa de conter a pressão inflacionária. Durante o evento, Galípolo avaliou que o cenário econômico atual apresenta desafios maiores para a condução da política monetária, especialmente em países emergentes.
"É um cenário mais difícil realmente para um banqueiro central, em especial em um país emergente", declarou.
O presidente do BC também mencionou a revisão das expectativas do mercado financeiro, que tem reduzido as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e elevado as estimativas para inflação, câmbio e taxa Selic. Segundo ele, as respostas ao questionário pré-Copom indicam maior possibilidade de uma desaceleração da atividade econômica acima da mediana das expectativas.
Na avaliação de Galípolo, o ciclo atual é mais complexo do que o anterior e aponta para uma desaceleração da economia. Ele também afirmou que o debate sobre a capacidade da política monetária de equilibrar oferta e demanda está relativamente bem encaminhado, enquanto outros fatores passam a ter maior relevância na formação das expectativas de inflação.
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