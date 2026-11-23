A temporada de 2026 tem reservado fortes emoções para o torcedor do Fluminense, especialmente nos minutos finais das partidas. Ao longo do ano, o Tricolor construiu um histórico marcante de gols nos acréscimos do segundo tempo. No domingo (22/11), este episódio se repetiu. Após sair do banco de reservas, Riquelme Felipe garantiu a vitória dos cariocas ao 46 minutos da etapa final, anotando seu primeiro gol como profissional para assegurar o triunfo.

Antes disso, o Fluminense castigou o Internacional em outubro, pela 33ª rodada. Lucho Acosta marcou nos acréscimos do segundo tempo e garantiu mais uma vitória de virada no apagar das luzes por 2 a 1, também no Maracanã.

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Diante do Palmeiras, o Tricolor das Laranjeiras castigou o até então líder Palmeiras. A partida já caminhava para o empate, mas Germán Cano, que pouco apareceu na temporada, aproveitou oportunidade aos 46 minutos da etapa final para decretar a virada tricolor por 3 a 2 no Maracanã.

No encerramento do primeiro turno, o Tricolor também deixou a torcida apreensiva durante os 90 minutos. O time, na ocasião, evitou a derrota no Maracanã com um gol no último lance da partida, arrancando o empate. O zagueiro Ignácio, com uma linda cabeçada, foi responsável pelo 1 a 1.

Pela Libertadores, o Flu, aliás, conseguiu o feito em duas oportunidades. Contra o Independiente Rivadavia em Mendoza, John Kennedy garantiu o empate por 1 a 1. O jogo foi pela fase de grupos da competição. Já pelas semifinais, o jovem Wesley Natã diminuiu a vantagem dos rivais para o jogo de volta, onde o Tricolor caiu nos pênaltis.

E agora?

Por fim, o Fluminense entra em campo na sexta-feira (27/11) contra o Cruzeiro, às 20h, também no Maracanã. O Tricolor pode cravar sua presença na fase de grupos da Libertadores. A torcida deseja uma vitória tranquila, mas pode ter a certeza que o espírito dos Guerreiros está latente.