Nasceste no reino humano com os superpoderes da consciência ao teu dispor: perceber, desejar, agir e reunir todas as experiências decorrentes do uso dessas capacidades numa história individual.

Os antigos acharam que essas capacidades representavam perigos que deveriam ser dominados e, por isso, inventaram um tipo de civilização que se baseia nas proibições e não no incentivo a nos lançarmos à experiência existencial para expressar a criatividade que nos é inerente.

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Assim, passamos uma boa parte da existência tentando superar os freios que nos apequenam e imaginamos que a liberdade seja isso mesmo, transcender as limitações, porém, liberdade de verdade é chegarmos ao final de cada dia convencidos de que fizemos nosso melhor com os superpoderes de perceber, desejar, agir e narrar nossa história.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quanto mais amplos e inclusivos sejam seus pensamentos, melhor será o andar da carruagem das próximas semanas, porque dessa maneira você apreciará os acontecimentos em curso, em vez de os tratar com desdém e mau humor.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Haverá certo remanejamento e acomodação nos relacionamentos que são mais significativos, e isso há de ser celebrado, mesmo que produza um tanto de desgaste, porque as realidades diversas precisam se entender melhor.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ajustar contas é necessário, porém, sem que se torne um exercício de domínio nem tampouco que as recriminações sejam a nota dominante das conversas. Ajustar contas é equilibrar o jogo para haver maior harmonia em tudo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Provavelmente você encontre um tanto mais de dificuldade para organizar direito sua vida cotidiana com tudo que essa envolve. Evite fazer disso um drama e, ao contrário, aproveite para reformular seus hábitos.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O esforço maior já foi feito e a partir de agora haverá sinais de maior leveza, algo que precisa ser celebrado por você sem, no entanto, deixar de prestar a devida atenção a tudo que seja do seu interesse. Celebração.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dá a impressão de que todas as famílias sejam disfuncionais e que as pessoas envolvidas nelas se dão licença de se comportarem de formas em que nunca o fariam fora desse ambiente. As razões são muito complexas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que as pessoas não se dispersem e deixem de atender aos seus interesses, procure manter a bola em jogo, chamando a atenção quando perceber que as coisas degringolam, não por má fé, mas por distração mesmo.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O corpo físico há de ser o instrumento de expressão de sua alma e para isso é imprescindível que você o monitore e preserve em boa saúde, porém, sem que isso se transforme num ritual de paranoia constante.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de haver ainda algumas condições limitantes, mesmo assim você vai ter margem de manobra suficiente para começar a transcender os perrengues que foram se acumulando nas semanas anteriores. Melhor assim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Normalmente você não pediria ajuda, mas nesta parte do caminho seria interessante você experimentar alternativas, porque mesmo que as pessoas andem desnorteadas, há também muita boa vontade disponível por aí.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No meio das chatices que as pessoas provocam há também beleza e empatia, está tudo misturado e acontecendo ao mesmo tempo, dificultando o trabalho do discernimento para conseguir selecionar direito seus relacionamentos.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A subida da montanha da ambição é íngreme e solitária, seria melhor que houvesse colaboração e espírito de equipe, mas sua situação em particular anda de encontro com o estado atual do mundo. Siga em frente.