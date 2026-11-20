O pianista Álvaro Siviero participa do evento Thomas Cultural para público presencial no CTJ HALL da Casa Thomas Jefferson, neste sábado (21/11), às 19hs. Os ingressos estão disponíveis na página https://lets.events/e/um-encontro-com-chopin-com-o-pianista-alvaro-siviero/.

O recital reúne música, narrativa e audiovisual para guiar os espectadores pela trajetória de Frédéric Chopin. No palco, o instrumentista executa criações históricas e contextualiza os momentos em que cada composição nasceu, aproximando o público da história do artista.

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A obra de Frédéric Chopin

Nascido Fryderyk Franciszek Szopen, o compositor polonês Frédéric Chopin (1810-1849) dedicou quase toda a produção musical ao piano. Sua estética mescla o refinamento da tradição francesa ao lirismo romântico e à identidade polonesa. Sobre o compositor, Siviero declara: "Chopin é único."

Sessão infantil e carreira de Álvaro Siviero

A programação inclui a atividade "Um encontro das crianças com a música", momento no qual Álvaro Siviero recebe o público infantil em uma manhã ao piano. A proposta aproxima os jovens ouvintes do instrumento e estimula a escuta artística.

O pianista brasileiro iniciou os estudos musicais na infância e obteve, aos 9 anos, a Medalha de Ouro do Governo do Estado de São Paulo. Como solista, tocou com a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Sinfônica de Brasília, a London Festival Orchestra, a Budapest Chamber Orchestra, a Sinfonia Rotterdam, a The City of Prague Philharmonic Orchestra e os Salzburg Chamber Soloists.

Primeiro pianista do país selecionado para a imersão na obra de Beethoven pela Fondazione Wilhelm Kempff, na Itália, Siviero tocou em 2007 para o Papa Bento XVI em Aparecida (SP). Em 2009, integrou o Encontro Mundial de Artistas na Capela Sistina e, dois anos depois, realizou a reabertura da Cartoixa de Valldemossa, em Maiorca, onde Chopin morou.

Graduado em Física pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Educação Multicultural pelo Lesley College, nos Estados Unidos, o concertista recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes por sua atuação na difusão musical.

A iniciativa tem promoção do Instituto Isabel, instituição atuante em advocacia legislativa e ação jurídica voltadas à defesa da vida, ao fortalecimento familiar e à promoção de liberdades fundamentais. Com participação voluntária de Siviero, a apresentação conta com a parceria da Casa Thomas Jefferson.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.