Nascido em Brasília e formado pela Universidade de Brasília (UnB), o cineasta Santiago Dellape é uma das estrelas da cidade. Em seu segundo longa-metragem, Dellape busca uma história emblemática do Brasil como base do seu argumento. Em 1987, cerca de 13 a 15 mil latas lacradas com aproximadamente 22 toneladas de maconha apareceram no litoral brasileiro após serem jogadas ao mar pelo navio Solana Star. O caso foi muito televisionado na época e Santiago transformou a história real, acrescentando bom humor.

O diretor criou núcleos na narrativa, onde diversos personagens se relacionam de formas diferentes com a trama. Bicheiros, policiais e pescadores criam a identidade brasileira no Verão da Lata. Em entrevista ao Podcast do Correio, aos repórteres Mariana Reginato e Ricardo Dahen, Santiago Dellape compartilha as ideias originais para a criação do filme e os desafios do cinema em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entrevista // Santiago Dellape

O que te chamou a atenção nessa história que fez com que você quisesse transformá-la em um filme?

É uma história muito pitoresca e absurda, que só poderia ter acontecido no Brasil mesmo. Acho que o "roteirista Brasil" estava bem inspirado quando esses eventos aconteceram. O simples fato de a história ser tão cinematográfica já me chamou a atenção. Em certo momento, me ocorreu perguntar como ninguém nunca tinha pensado em fazer um filme dessa história. Na verdade, outras pessoas já tinham pensado e existia essa vontade; contudo, por ser um projeto muito difícil — um filme de época que envolve reconstrução histórica e muitos recursos —, esses outros projetos não foram para a frente.

Eu tive a ideia por volta de 2015 ou 2016, em uma época em que estavam saindo vários produtos sobre o Verão da Lata: o documentário do History Channel, um livro-reportagem compilando as matérias da época e o livro escrito pelo advogado do Skiff Skelton, a única pessoa presa no caso. Fui reunindo todo esse material, tive a ideia para o filme e passei 10 anos trabalhando na produção do Verão da Lata.

Como é a questão de lidar com o humor sobre um tema que no passado era tratado de forma mais séria? Como você se relaciona com o produto em si e em fazer um filme de humor sobre um tema que é um dos mais leves entre os entorpecentes?

Acho que o tom de uma comédia leve combina com o tema da cannabis, pois todos se referem a ela como uma droga leve. Brincamos que, se fosse um carregamento de outra droga, certamente não seria uma comédia. Na série Rabo de Peixe, da Netflix, há uma premissa parecida envolvendo o naufrágio de uma carga de cocaína, mas trata-se de um drama e não de uma comédia. A maconha possui muitos elementos e piadas naturalmente cômicas no universo canábico, como a "larica" e o esquecimento. Foi uma maneira bacana de abordar o tema com leveza para suscitar a discussão, pois o filme não faz apologia, defesa ou doutrinação; ele simplesmente traz esses elementos como parte da brasilidade.

Há, também, a questão do jogo do bicho e o "jeitinho brasileiro" nos passeios turísticos que os irmãos inventam para se livrar das latas sem precisar traficar. Tudo isso agrega um tempero brasileiro ao gênero de comédia policial de dupla, o chamado Buddy Cop. Esse gênero ficou muito famoso nos anos 1980, tendo Máquina Mortífera (1987) como um dos seus maiores clássicos, exatamente no ano em que se passa o Verão da Lata. Quisemos fazer uma homenagem ao gênero trazendo a brasilidade dos arquétipos do Malandro e do Mané (personagens de Samantha Schmütz e Babu Santana), além do olhar feminino para a dupla policial, algo que não existia nos anos 1980.

O que você acha que mais se modificou entre o que imaginava no início e o resultado final do filme?

A história mudou muito. O projeto começou em 2016 com um edital de desenvolvimento de roteiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal. Com essa verba, eu e Davi Matos, meu sócio e corroteirista, fizemos uma viagem de pesquisa pelas localidades do litoral norte de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro, visitando Paraty, Ubatuba, Picinguaba e Trindade. Algo que nos impressionou muito foi que, para acessar praias como a Praia do Sono e a Praia de Ponta Negra, precisávamos, necessariamente, passar por dentro de um condomínio fechado.

Conversando com um barqueiro local, nos inteiramos sobre a especulação imobiliária e a grilagem de terras públicas na região. Isso reverberou fortemente e o primeiro tratamento do roteiro não era uma comédia, mas, sim, um filme de amadurecimento (coming-of-age ou rito de passagem) centrado no núcleo de dois irmãos caiçaras (interpretados por Igor Jansen e Alane Dias). Na versão inicial, os irmãos encontravam as latas no mar e, para não virarem traficantes, organizavam passeios turísticos para os "caçadores de latas", movimentando a economia da vila de pescadores. Percebemos com o tempo que o público poderia ficar frustrado se o filme focasse apenas nessa abordagem social.

Quando a Warner se associou ao projeto, o orçamento aumentou significativamente e passamos a contemplar a história clássica dos tripulantes gringos que abandonaram a carga no navio Solana Star. Mantivemos a proposta dos irmãos caiçaras e o filme passou a contar com múltiplos núcleos: os policiais (Babu Santana e Samantha Schmütz), os irmãos caiçaras, os gringos, os repórteres e os bicheiros, formando um elenco estelar.

Você é brasiliense, formado na UnB e tem produzido bastante. O que você acha que está em falta para o cinema brasiliense atualmente e como você enxerga o momento de produção no Distrito Federal?

O que falta ao cinema brasiliense é uma maior regularidade nos editais, pois a ausência de um calendário fixo e a oscilação entre governos atrapalham o planejamento do setor. Embora existam associações de classe como a Aproxine, a ABCV e a Seicine que dialogam com a Secretaria de Cultura e o GDF, o diálogo com o atual governo ainda precisa se estabelecer.

Apesar dessas inconsistências, o cinema de Brasília mantém um excelente nível de produção e projeção nacional e internacional, representado por cineastas como Rafaela Camelo (A Natureza das Coisas Invisíveis), novos talentos (Emanuel Lavor e Nicolau) e nomes consagrados (Belmonte, Adirley Reis e René Sampaio). Contudo, é necessário ajustar as políticas governamentais de fomento.

Como funciona a relação de trabalho e a escala nas filmagens atualmente? Seus filmes mais antigos, como A repartição do tempo, refletem dinâmicas de trabalho que mudaram com a discussão sobre o fim das jornadas de 12 horas. Como isso impacta a produção financeira e esteticamente?

A Repartição do tempo foi gravado no ano da reforma trabalhista e foi um set tenso em que enfrentei problemas com horas extras por inexperiência em meu primeiro longa, o que serviu como aprendizado. De lá para cá muita coisa mudou. Enquanto A repartição do tempo foi gravado na escala 6x1 com 12 horas diárias de set, o filme infantil Marcos e Arnaldo (que dirigi recentemente) foi realizado na escala 5x2, com 10 horas diárias.

O Verão da lata seguiu a escala 5x2 no Rio de Janeiro. Em Brasília, a jornada de 10 horas já está bastante consolidada. A redução de jornada exige que o diretor seja mais econômico e sucinto na decupagem de planos, o que representa um desafio estético, mas resulta em uma equipe mais disposta e menos exausta.

Como foi o processo de recriar os anos 1980 no set de Verão da Lata, com os elementos de época e a direção de arte?

Recriar uma época é sempre difícil devido à necessidade de veículos antigos, figurantes caracterizados e à intervenção digital para apagar elementos modernos. Para superar as limitações orçamentárias, recorremos ao uso de imagens de arquivo da imprensa da época (TV Cultura, TV Globo e Bandeirantes).

Como a seleção desse material era extensa e geraria um documentário de 10 minutos nos créditos finais, optamos por intercalar o arquivo no meio da ficção. Essa escolha combinou com a estética televisiva dos anos 1980, criando transições com chiados de TV, inserções de matérias com Cid Moreira e efeitos de tela se desligando.