O talento brasileiro ganha mais um espaço no cenário internacional do teatro musical. O ator, escritor e compositor Nathan Leitão foi escolhido para interpretar Fernando Barba, fundador do grupo Barbatuques, em BARBA: Brazilian Body Percussion Musical, produção que está em desenvolvimento em Nova Iorque. Com música de Carlos Bauzys, letras de Kim Bixler e libreto de ambos, o espetáculo retrata a trajetória do músico brasileiro que difundiu a percussão corporal pelo mundo.



Atualmente, Nathan está em Nova Iorque e participa do workshop da produção, assumindo o papel principal nesta etapa de desenvolvimento do projeto. Filho de músicos, o artista cresceu cercado pela musicalidade brasileira e encontrou na história de Fernando Barba uma identificação artística e pessoal. Sua experiência como professor e pesquisador da música também contribuiu para a conexão com o personagem.



O convite veio por meio do compositor Carlos Bauzys, com quem Nathan construiu uma amizade a partir do desenvolvimento de musicais autorais nos Estados Unidos. Ao conhecer o trabalho de Nathan em Magia, criado em parceria com Letitia Bullard, Bauzys o indicou à equipe criativa do espetáculo.



“Muito antes de nos tornarmos amigos, o Carlos já era uma referência para mim. Quando nos encontramos em Nova York, éramos dois brasileiros desenvolvendo nossos musicais e tentando abrir esse caminho. Seguimos nessa luta”, conta Nathan.

Magia

Mestre em composição para teatro musical pela Berklee e bacharel em comunicação e cinema pela PUC-Rio, Nathan também se dedica à criação de obras autorais. Seu musical Magia teve temporada no Brasil em 2026 e ele prepara, agora, o lançamento de um álbum com as canções do espetáculo.



A produção terá suas canções registradas em álbum, como forma de eternizar a experiência da montagem e ampliar o alcance da obra. Com influências latino-caribenhas e uma narrativa ambientada em um universo de fantasia, o espetáculo aborda os desejos, as escolhas e suas consequências.