O campus do Instituto Federal de Brasília (IFB) do Riacho Fundo recebe, até esta quinta-feira (26/11), o Museu Dinâmico de Cera, que traz a trajetória de cinco mulheres que marcaram a cultura brasileira. Carolina Maria de Jesus, Cora Coralina, Dona Ivone Lara, Fernanda Montenegro e Rosângela Silvestre são homenageadas em apresentações que contam partes de suas histórias e aproximam o público das importantes contribuições que elas deixaram para a música, o teatro, a literatura e a dança.

Leia também: Festival de Arte Independente MOTIM ocupa SESI Lab com 220 expositores

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O projeto é inspirado nas dinâmicas dos museus de cera. Porém, as personagens de cera, interpretadas por atrizes, ganham vida ao longo da apresentação e criam uma conexão com o espectador por contarem suas histórias em primeira pessoa. Com sessões às 14h e às 15h30, a ideia do Museu Dinâmico de Cera é criar uma experiência interativa entre os visitantes e a narrativa por meio da caracterização, dos elementos cenográficos e atividades educativas mediadas pela equipe do projeto.

Leia também: Ator de 'Percy Jackson' confirma 4ª temporada, mas é desmentido por roteirista



Entre as personagens está Dona Ivone Lara, que se tornou uma das principais referências do samba brasileiro e foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da escola de samba Império Serrano. Além de compositora, Dona Ivone Lara também teve sua trajetória marcada pelo trabalho como enfermeira na área da saúde mental. A atriz Fernanda Montenegro se tornou uma das maiores inspirações para diversas gerações de artistas pelos diversos projetos no teatro, no cinema, na televisão e no rádio.

Leia também: Alerta para fãs de GTA 6: suposto download esconde vírus que rouba dados

Bailarina, coreógrafa, professora e pesquisadora, Rosângela Silvestre criou uma metodologia de dança que se baseia na cultura afro-brasileira e amplia o reconhecimento da cultura negra na dança contemporânea. Da literatura, o museu traz a poetisa Cora Coralina, que se tornou uma das maiores escritoras da poesia moderna e publicou o primeiro livro aos 75 anos, e Carolina Maria de Jesus, escritora de Quarto de Despejo e uma das maiores vozes da literatura nacional.

Serviço

Museu Dinâmico de Cera – Ato III: Mulheres do Brasil

Disponível até quinta-feira (26/11), às 14h e às 15h30, no IFB do Riacho Fundo (Av. Cedro, AE 15, QS 16, Riacho Fundo I). Entrada gratuita.