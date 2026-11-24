A confirmação dos músicos Roger Waters e Bad Bunny na programação cultural da posse presidencial prevista para janeiro de 2027 em Brasília, articulada pela primeira-dama Janja da Silva e revelada pelo jornal “O Globo”, reforça o peso político de dois dos maiores nomes da música mundial. Embora pertençam a gerações e estilos sonoros distintos, os artistas transformaram os palcos globais em plataformas permanentes de protesto social e contestação ao autoritarismo.

O rock conceitual e a trincheira de Roger Waters

Fundador e principal letrista do Pink Floyd, Roger Waters construiu uma carreira guiada pela crítica contundente às estruturas de dominação. O álbum conceitual “The Wall”, lançado em 1979, tornou-se um manifesto universal contra o fascismo, a violência estatal e a alienação imposta pelas guerras. Décadas depois, faixas consagradas como “Another Brick in the Wall” continuam ecoando em manifestações civis ao redor do planeta.

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Em suas turnês solo, o baixista britânico ampliou o tom incisivo contra injustiças humanitárias. Durante a excursão “Us + Them”, o músico exibiu alertas sobre a ascensão de líderes de extrema-direita em telões monumentais, além de manifestar apoio explícito à causa palestina. Waters utiliza cada apresentação ao vivo para cobrar responsabilidade direta de governantes em questões ligadas à paz e aos direitos humanos.

O ativismo caribenho e a voz potente de Bad Bunny

Do outro lado do espectro rítmico, Bad Bunny reformulou o alcance do pop latino contemporâneo ao alinhar batidas dançantes a denúncias contundentes. O cantor porto-riquenho assumiu papel decisivo nos protestos de 2019, quando interrompeu a agenda internacional para marchar nas ruas até conseguir a renúncia do então governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, desgastado por escândalos administrativos.

Suas canções também dialogam com as carências de sua terra natal. No disco “Un Verano Sin Ti”, o videoclipe de “El Apagón” funciona como uma reportagem musical sobre a crise energética decorrente da privatização e a gentrificação que expulsa famílias locais. O porto-riquenho ainda rompe barreiras ao combater o machismo tradicional da música urbana, adotando estética livre de estereótipos de gênero e apoiando a comunidade LGBTQIA+.

Pontes culturais entre duas gerações combativas

A união simbólica desses dois perfis em eventos públicos revela como o compromisso com causas sociais independe de linguagem estética ou idade. Roger Waters carrega a tradição contestatória do rock europeu forjado no pós-guerra, enquanto Bad Bunny materializa a resistência latino-americana moderna, impulsionada por ritmos periféricos que hoje lideram as paradas mundiais de streaming.

Ambos convertem recordes de bilheteria e audiência massiva em instrumentos de pressão cívica. Seja nos estádios de arenas internacionais ou nas ruas de San Juan, as manifestações artísticas da dupla mostram como a produção cultural de massa pode atuar a favor de bandeiras democráticas e transformações coletivas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.