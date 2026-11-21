O que a maneira de falar, vestir e consumir revela sobre as desigualdades brasileiras? Para o antropólogo Michel Alcoforado, a riqueza vai além do dinheiro, e também se manifesta em códigos sociais, comportamentos e privilégios. Essas questões estão no centro da aula-espetáculo Coisa de Rico: Outras Histórias, que chega a Brasília hoje, no Ulysses Centro de Convenções.

Após o sucesso do livro Coisa de Rico, que ultrapassou 175 mil exemplares vendidos em 2025, Michel decidiu levar a antropologia para os palcos. A proposta não é adaptar a obra, mas apresentar novas histórias e ampliar a conversa com o público aproximando o conhecimento acadêmico do entretenimento. "Entendi que precisava pensar num formato novo e o teatro surgiu como um caminho para isso", conta.

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Para Michel, observar os hábitos cotidianos é uma maneira de compreender como as desigualdades se reproduzem. O pesquisador destaca que as narrativas de sucesso individual frequentemente ignoram heranças, privilégios e oportunidades que contribuíram para determinadas conquistas. "Essas histórias mostram como a desigualdade também se mantém nas pequenas coisas, naquilo que a gente aprende a considerar normal", afirma.

Em Brasília, o antropólogo pretende observar as particularidades das relações de poder na capital, especialmente pela presença institucional no cotidiano. "Quero conversar, observar e entender os códigos que organizam a vida na cidade. É assim que gosto de trabalhar: chegar com curiosidade, sem achar que já sei o que vou encontrar", diz.

Com, aproximadamente, 80 minutos, a montagem tem direção artística de Batman Zavareze e roteiro desenvolvido em parceria com Afonso Capellaro. A partir do olhar de Zavareze, a montagem passou a incorporar elementos como trabalho corporal, voz, iluminação e projeções, além de explorar a relação de Michel com a plateia. As aulas-espetáculo de Ariano Suassuna serviram de inspiração para a construção do formato, que já reuniu mais de 10 mil espectadores em diferentes capitais.

Doutor em Antropologia, Michel é sócio-fundador do Grupo Consumoteca, colunista da CBN e de O Globo e apresentador do podcast É Tudo Culpa da Cultura. Além de Coisa de Rico, também é autor da obra De Tédio, Ninguém Morre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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