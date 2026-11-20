Denise Fleury, psicóloga e autora do livro infantil Giralda e Geraldo, que será lançado em breve - (crédito: Divulgação)

A obra literária infantil Giralda e Geraldo ganha lançamento no domingo (22/11), no Jardim Botânico. A história tem foco em temas como amor, respeito às diferenças, empatia, solidariedade e relação com a natureza. Criado pela psicóloga Denise Fleury com coautoria e ilustrações de Yasmin Hassegawa, o livro retrata uma amizade improvável entre dois animais que dividem o mesmo espaço físico.

A inspiração para o projeto surgiu da história real da girafa Yvelise, animal que viveu no Zoológico de Brasília e morreu precocemente, em 2018. Denise Fleury, nascida em Goiânia, associou essa lembrança ao hábito de infância de observar formigas enfileiradas pelo jardim de casa, cena que reencontrou ao caminhar pelo Parque da Cidade.

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Na história, a girafa Giralda se incomoda com a própria estatura muito grande, enquanto a formiga Geraldo deseja alcançar o céu. Ao se conhecerem, as personagens passam a compartilhar suas diferenças e vivências.

As ilustrações contaram com referências de materiais didáticos japoneses da infância de Yasmin Hassegawa. A ilustradora utilizou desenhos coloridos e formatos arredondados para moldar o traço dos personagens.

Recursos de acessibilidade

Realizada com verba do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), a publicação do Selo Semibreve integra ferramentas inclusivas. O exemplar impresso traz um QR Code que direciona para audiodescrição e para uma versão audiovisual.

O projeto inclui uma edição em braille voltada para doações a instituições e distribuição em bibliotecas públicas do Distrito Federal. Durante o encontro presencial, a organização disponibilizará intérprete de Libras. Uma adaptação em audiovisual acessível também entrará no YouTube.

Programação no Jardim Botânico

O lançamento oficial ocorre no domingo (22/11), das 9h às 13h, no Café Jardim Bom Demais, situado no Parque Jardim Botânico de Brasília. A realização no local reforça a ligação temática da história com a preservação ambiental e os espaços naturais da cidade.

A indicação da obra atende crianças de 6 a 10 anos, famílias, educadores e comunidade escolar. O livro terá preço promocional de R$ 25 durante a manhã de lançamento. Detalhes adicionais estão disponíveis nos perfis do Instagram @giraldaegeraldo, @yashassegawa e @denisefleurycurado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.