A arte drag em destaque na capa do Calendrag 2027, projeto do coletivo Distrito Drag, que celebra artistas locais do Distrito Federal - (crédito: André Gagliardo)

O Calendrag apresenta sua décima edição no dia 25 de novembro, às 19h, no Anexo do Museu Nacional da República, em Brasília. Criado, produzido e editado pelo coletivo Distrito Drag, o calendário 2027 tem como tema “Drag do início ao fim" e traz Dacota Monteiro na capa da publicação.

A programação de lançamento tem entrada gratuita e reúne drag queens e fotógrafos que assinam os ensaios deste ano. A celebração apresenta performances de Allice Bombom, Adora Black, K-Halla, Lee Brandão e Verônica Strass, com condução do artista Victor Baliane.

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Homenagem à cena local do Distrito Federal

Esta edição de dez anos homenageia a cena do Distrito Federal ao estampar artistas locais em todos os meses. Integram o calendário Etcetera Vibes, Léo Skiims, Loreen’s Lumynes, Melitta, Lacrimoza, Piper Impéria, Kim Mahara, Nine, Mia Bublue Pop, Vick Albali, Izza Maya e Eros Kayden.

O conceito visual explora a montação, ato em que as artistas constroem sua persona drag por meio de maquiagens, perucas e enchimentos corporais. O diretor Victor Baliane explica que os ensaios destacam a drag como pintora e artista visual, além de estilista que confecciona o próprio figurino.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto conta com direção geral de Victor Baliane, produção executiva de Ruth Venceremos e direção artística de Christus Nóbrega e Melina Impéria. As fotografias são de Victor Diniz, André Gagliardo, George Lucas e Bruno Cavalcante.

Registro histórico e trajetória

Ruth Venceremos pontua que a publicação conecta fotografia, design e arte drag, atuando no registro da história contemporânea da comunidade. Em dez edições, o projeto reuniu mais de 130 artistas, 45 fotógrafos e profissionais de luz, figurino e maquiagem.

Nomes como Silvetty Montilla, Linn da Quebrada, Marcia Pantera, Isabelita dos Patins, Jup do Bairro, Ikaro Kadoshi, Rita von Hunty, Alexia Twister, Salete Campari e Thália Bombinha já participaram de volumes anteriores.

Serviço

O lançamento do Calendrag 2027 ocorre no dia 25 de novembro, às 19h, no Anexo do Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Lote 2, Esplanada dos Ministérios). O evento tem entrada gratuita, classificação indicativa livre e detalhes disponíveis em instagram.com/distritodrag.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.