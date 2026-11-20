Obra de Neila Ribeiro está na exposição - (crédito: Mateus Lemes)

A exposição de arte visual Ventura Incidental, em cartaz no Pé Vermelho Espaço Contemporâneo (Planaltina) a partir deste sáabdo (21/11), reúne obras de Neila Ribeiro, Helô Sanvoy e Amanda Naomi Yuki com curadoria de Paulo Duarte Feitoza.

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As obras marcam a conclusão de uma residência artística focada em artes visuais desenvolvida durante o mês de novembro. A curadoria é assinada pelo pesquisador, professor e crítico de arte Paulo Duarte Feitoza, que acompanhou a residência realizada com recursos disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O processo de criação reuniu os três artistas do Centro-Oeste em contato direto com a comunidade. A programação abrangeu oficinas, ateliê aberto, experimentações visuais, conversas on-line e leitura comentada de portfólios.

Vinculada ao Programa Pé Vermelho, a exposição disponibiliza equipe educativa para atender os visitantes. A estrutura oferece visitas mediadas voltadas tanto para o público espontâneo quanto para grupos escolares.

O atendimento com mediação ocorre por agendamento prévio, direcionado prioritariamente às comunidades da macrorregião formada por Planaltina, Fercal, Sobradinho I e Sobradinho II.

O público pode visitar o local gratuitamente até o dia 21 de dezembro. A galeria funciona semanalmente de quinta a domingo, sempre no horário das 17h às 21h

Atuação cultural em Planaltina

O Pé Vermelho é um espaço cultural independente sediado no Setor Tradicional de Planaltina. A criação e a gestão do local ficam sob a responsabilidade direta de artistas e produtores culturais.

Em atividade desde 2017, a instituição dedica suas ações à formação, difusão, pesquisa e produção no campo das artes visuais contemporâneas. Seu objetivo central busca descentralizar o acesso cultural e valorizar a criação artística fora do Plano Piloto.

A iniciativa desenvolve práticas que buscam reconhecer e fortalecer o patrimônio cultural e a memória de seu território de atuação.

Serviço

Ventura Incidental

Confira os dados para a visitação presencial:

Abertura neste sábado (21/11), às 17h, no Pé Vermelho Espaço Contemporâneo, no Setor Tradicional de Planaltina, Distrito Federal. Visitação até 21 de dezembro, de quinta a domingo, das 17h às 21h. Entrada gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.