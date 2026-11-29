Belchior: "Eu posso começar dizendo que vim para a música por causa da literatura. Sou um poeta frustrado, um 'escritor' que tem a utopia de escrever um livro e não a realiza" - (crédito: Wanderley Pozzembom/CB/D.A Press)

» ALZIRA CARDILLO - Especial para o Correio

"Talvez eu não tenha tudo o que mereço, mas tenho mais do que esperava", afirma Belchior. Fruto de uma conversa entre amigos, essa entrevista, concedida á escritora e cantora Alzira Cardillo, foi publicada em uma pequena revista de Itabira (MG), em 2002, na qual o compositor revela o que pensava sobre música, literatura e política. Considerado um dos principais nomes da moderna música popular brasileira, Belchior não esperava conquistar êxito com a carreira musical. O cantor, responsável por sucessos como Na Hora do Almoço e Como Nossos Pais, tinha consciência da qualidade da própria obra, mas imaginava que seguiria nos bastidores da composição.

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Esse aspecto é revelado em entrevista rara. Amiga e parceira do artista no álbum Alzira Cardillo - Uma Antologia de Belchior (2004), ela registrou detalhes pouco conhecidos do cearense que completaria 80 anos em 2026. Alzira, que também trabalhou ao lado do compositor em projetos de homenagem a Carlos Drummond de Andrade, reúne essa e outras memórias no livro Um Cearense no Meio do Caminho. O material é resgatado ano de celebração dos 50 anos do disco Alucinação, considerado marco de consolidação da trajetória artística do compositor. Na entrevista abaixo, é possível conhecer um Belchior sincero, que se definia como um "poeta frustrado" e valorizava os trabalhos de seus contemporâneos.

Como você encara, hoje, seus anos de trabalho com a música e uma carreira de sucesso? É um artista realizado?

Belchior — Falar do sucesso do meu trabalho é falar de uma grande surpresa para mim, como autor. Como disse, eu não esperava o sucesso, apesar da minha vontade e embora soubesse da qualidade do que eu me propunha a fazer. Eu não imaginava o reconhecimento do público, nem esperava que viesse a viver de uma carreira artística como vivo. Imaginava um sucesso de prestígio, talvez autoral, que as pessoas gravassem a minha música e que eu vivesse paralelamente dos direitos autorais, tendo outra profissão. Mas tive muita sorte desde cedo, porque Elis Regina gravou minha música, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanusa, Antônio Marcos, Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Raimundo Fagner e muitos outros, o que colaborou para consolidar o respeito público ao meu trabalho. Hoje, tenho minha própria gravadora, o que me autoriza, me libera dos dramas mais acirrados de quem quer fazer um trabalho artístico com características próprias. Isto para mim é uma grande vitória. Talvez eu não tenha tudo o que mereço, mas tenho mais que esperava.

Falando de características próprias, a que você atribui o fato de sucessos seus de fins da década de 1970 e início da década de 1980, que foram trilha sonora de tantos romances e de tantos momentos da juventude daquela época, ainda participarem da trilha sonora da juventude de hoje?

Belchior — Eu atribuo ao espírito de minha geração que, em alta dose, aparece nessas composições. É uma dosagem muito refinada do espírito de amor, de aventura, de paixão e descoberta do mundo, de vontade de transformação, e de reconhecimento de alguns conflitos estéticos e psicológicos entre uma geração e outra. Do ponto de vista da cultura popular de comunicação, essas são questões mais ou menos permanentes, o que facilita, também, a permanência dessa "trilha sonora". Penso que é como assistir a um filme e depois de algum tempo voltar a vê-lo e esse filme continuar-lhe dizendo sobre sua história de vida particular. Além disso, as histórias se repetem, mesmo que os ambientes se transformem. Minha geração tentou construir uma música requintada, que pudesse representar para o Brasil um momento de coesão entre as nações cultas e civilizadas; com possibilidade de defesa das liberdades públicas, de integração da sua juventude numa situação nova para o país. Começamos a fazer música no meio da ditadura e a música se incluiu definitivamente nesse processo de libertação nacional, das causas nacionais, da constituinte, da legalização do Partido Comunista. Enfim, todas essas causas, de cujas vitórias nós desfrutamos hoje. Eram lutas refletidas na minha música, na música do Gonzaguinha, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré e outros. Mas as letras das canções ultrapassaram muito o simples papel de panfletarismo, pois não foram hinos guerreiros datados. O fato de tratar de tais questões em nada diminuiu a qualidade estética de nossa música.

É de nosso conhecimento sua admiração pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior. De alguma forma o Drummond foi ou é um espelho literário para as suas composições?

Belchior — Eu posso começar dizendo que vim para a música por causa da literatura. Sou um poeta frustrado, um "escritor" que tem a utopia de escrever um livro e não a realiza. O que me levou a fazer música foi ter percebido, especialmente na música que estava sendo feita pela minha geração, uma proximidade muito grande com a poesia. Eu fiz música por causa do Drummond de Andrade, mas também por causa do João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima, poetas que me atraíram. Também porque não soube ou não consegui fazer um belo livro de poesia. Um poema é muito mais complexo, sólido e com características estéticas muito mais densas que uma letra de música, embora algumas letras de música sejam verdadeiros poemas. Eu leio, desde muito cedo, poesia sobretudo. Ainda criança tinha uma bela biblioteca cujas estantes eu mesmo construí. Aos 10, 12 anos, já lia os poetas franceses, portugueses e brasileiros, com um interesse maior pelos clássicos. Os modernos eu só conheci no período da universidade, uma vez que seus livros não eram encontrados facilmente antes da faculdade. Mas, nunca mais os deixei de ler. São eles o modelo da poética condizente com o nosso tempo.

Anteriormente a este trabalho plástico e talvez posteriormente também, você fez alusões à poesia drummondiana em várias letras de canções. Eu gostaria que você citasse algumas e falasse sobre esse registro da poesia do Drummond na sua obra.

Belchior — Ocorre que em pelo menos cinco trechos de minhas músicas eu tenha feito alusão a algum verso ou mesmo a todo um texto de Drummond, como, por exemplo, as canções Como Nossos Pais, Cuidar do homem, Populus, Objeto direto e outras alusões mais escondidas, mais discretas, à obra de Drummond de Andrade, como tantos outros compositores já fizeram.

Por que você prefere à alusão e à sutileza?

Belchior — Porque, antes de tudo, a sutileza é bastante drummondiana. O requinte, o saber ocultar bem o que se quer dizer, é uma espécie de gentileza literária. É uma das características que eu mais admiro na poesia: o ocultamento, o saber fingir, que o Fernando Pessoa definiu tão bem.