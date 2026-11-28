O diretor André Klotzel anunciou novas exibições gratuitas do filme Sem Pai Nem Mãe no YouTube. A iniciativa surgiu após o longa-metragem registrar cerca de 15 mil espectadores na quinta-feira (26/11). A transmissão on-line oferece uma alternativa ao público, já que a obra esteve restrita a poucas salas no circuito comercial.
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As sessões contam com exibição em 4K, áudio 5.1 e recursos de acessibilidade disponibilizados por aplicativo. Para simular a ida a uma sala de cinema tradicional, cada transmissão permanece disponível apenas durante o período marcado. Os espectadores encontram os links individuais e exclusivos no perfil oficial do filme no Instagram (@sempai_nemmae).
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Horários das exibições online
O público pode assistir ao longa hoje (28/11) em quatro horários: 18h, 20h, 22h e 0h. A programação especial segue no domingo (29/11) com três opções:
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10h: matinée
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17h: espanta deprê
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21h: bons sonhos
Enredo e equipe da produção
A trama apresenta Artur, personagem vivido por Alexandre Nero. Ele trabalha como comediante de stand-up, mantém uma vida desregrada e enfrenta conflitos no relacionamento. Concentrado na produção de um livro sobre uma jovem guerrilheira da época da ditadura militar, Artur entra em desespero quando criminosos invadem sua residência e levam seu computador com a cópia única do texto. O fato inicia uma busca para recuperar o equipamento e finalizar a obra.
O elenco conta com Manoela Aliperti, Caio Horowicz, Pamella Machado, Paulo Tiefenthaler, Julia Ianina, Dalton Vigh, Rafael Losso, Aramis Trindade, Rubens Santos, Bruno Bellarmino, Karen Acioly e João Paulo Bienemann, além das participações de Luis Miranda e Paulo Vieira.
André Klotzel assina a direção e desenvolveu o roteiro ao lado de José Roberto Torero. A produção e a distribuição pertencem à Brás Filmes, com coprodução da Aurora Filmes e da Plate Filmes, sob comando dos produtores executivos Rui Pires e André Montenegro. O projeto conta com apoio da SPCINE, da Secretaria Municipal de Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do ProAC e do programa FOMENTO CULTSP.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.