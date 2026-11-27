'Eu quero ser uma locomotiva' entra em sua segunda semana no CCBB - (crédito: Guto Muniz/Divulgação)

Espetáculo da Cia Pierrot Lunar, dirigido por Lydia Del Picchia, chega a sua segunda semana de apresentações no Centro Cultural Banco do Brasil. A peça Eu quero ser uma locomotiva retrata a passagem do tempo, a memória e a capacidade de se reinventar ao longo da vida. Com atuação de Neise Neves e Léo Quintão, dois algoritmos pré-históricos do futuro envelhecem em uma cápsula à deriva, espécie de mausoléu digital que guarda fragmentos de uma memória em transformação. Em cartaz até 6 de dezembro, a peça tem sessões de quinta-feira a sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h30.

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A segunda semana da temporada ainda amplia a programação para os brasilienses. De quinta (27/11) a domingo (29/11), das 14h às 17h30, a Sala Multiuso do CCBB recebe a Oficina de Dramaturgia, ministrada por Arthur Barbosa, integrante da equipe de criação do espetáculo. Com 20 vagas, a atividade é destinada a adultos interessados em escrita teatral, independentemente da idade.

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No domingo (29/11), após a sessão das 18h30, o público poderá participar de um debate com o ator João Antonio, em uma oportunidade de compartilhar impressões sobre o espetáculo e discutir questões relacionadas à memória, ao envelhecimento e às diferentes experiências de vida.