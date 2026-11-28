Jason Duval e Lucia Caminos, duas pessoas menosprezadas pela vida se envolvem em uma rede de crime extensa, tudo em nome de se livrar para sempre dos problemas. - (crédito: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

Após 13 anos do lançamento do título antecessor, uma das maiores franquias do mundo dos jogos retorna para marcar a história mais uma vez, Grand Theft Auto 6 finalmente chegou às mãos dos jogadores nesta quinta-feira (19/11). Trazendo um casal de protagonistas, com a primeira personagem feminina no papel principal na era 3D da marca. Lucia Caminos e Jason Duval têm que permanecer juntos para lidar com as loucuras do mundo, o submundo do crime e uma conspiração milionária.

A franquia, que começou como uma sátira ao American Dream, ganha o capítulo mais ambicioso, com uma mapa vasta de Leonida, paródia do estado norte americano da Flórida. Trazendo romance, ação, ambição e o que mais tem de fantástico no mundo dos videogames para união de um título que vai deixar qualquer imerso em seu mundinho por horas a fio.

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Magnum Opus

Jason e Lucia tem uma dinâmica única no jogo, o final do primeiro capítulo e todo o segundo, comprovam o quão grande é o casal em tela. Principalmente ao som de Money For Nothing do Dire Straits. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

A história do título abre com Lucia e Jason se conhecendo, e como é de esperar de um título chamado o "Grande Roubo de Carros", ele abre a trama com o ex-militar tentando furtar o veículo da latina. Após uma troca de ofensas, policiais surgem e eles lidam juntos com os benditos tiras, estabelecendo um elo afetivo. Jason Duval era um homem envolvido com o crime diretamente, mas não queria que Lucia se metesse nesse tipo de “emprego”, contudo, desesperada por dinheiro rápido, ela tenta fazer um assalto que dá tudo errado e acaba presa.

Algum tempo se passa, ela e Jason mantiveram contato ao longo desse tempo e agora ela está prestes a ser liberada graças a um programa de superlotação carcerária. Sabendo disso, Duval — que continua envolvido no crime através de Brian, dono de uma marina, traficante de pó e senhorio de Jason — decide que chegou a hora de endireitar as coisas para seguir uma vida normal e responsável. Porém, nem um dos dois pode prever o que o destino lhe reserva que vai obrigar eles a saírem de Leonida Keys, direto para o centro da loucura em Vice City.

GTA 6 bebe muito nos aprendizados e mecânicas de Red Dead Redemption 2, afinal fora o mesmo estúdio que desenvolveu os dois títulos, as interações com os NPCs, com opções de ser amigável ou grosso com eles, o inventário limitado, com o personagem sendo capaz de carregar até duas armas leves, pistolas, submetralhadoras pequenas e escopetas de cano cerrado, e duas armas grandes, Metralhadoras, rifles, fuzis e escopetas comuns, além de uma arma branca.

Outra coisa carregada do título anterior, foi o “sistema de honra” de RDR2, lá se Arthur Morgan matasse NPCs nas ruas, fosse mal com companheiros da gangue ou sádico nas decisões, ele se tornava cada mais próximo de infame, trazendo mudanças até no final do título. O mesmo vale no mundo moderno de Leonida, contudo, aqui ele foi aprimorado, se tornando mais punitivo, obrigando o jogador a ser mais cuidadoso. Se optar por concluir uma missão sem mortes e com tiros em áreas não letais, o jogador recebe uma classificação de “diabinho amarelo”, que simboliza um comportamento não tão violento. Agora, se ele resolve passar o rolo compressor por cima das regras, o que é liberado, matando inimigos a rodo recebe o “diabinho roxo” simbolizando uma estrada para uma possível psicopatia que pode desencadear inclusive para o status de irremediável, que trava o jogador sem poder se render a polícia e sem habilidade de foco.

O personagem conta com 3 barras, a primeira sendo a de vida, a segunda de energia e a terceira de foco. Energia é gasta correndo e o foco é uma habilidade que lembra o Deadeye de RDR2 em que o tempo passa mais devagar e destaca pontos letais e não letais de inimigos, além de objetos importantes no cenário. As barras podem ser recuperadas comendo, no caso da vida com remédios e até um status único onde tudo fica no máximo por um momento com uma injeção de adrenalina. O jogo ainda traz um bônus de curto tempo para cada barra dependendo do que o personagem ingerir, dando um extra na medição. Um sistema que retorna desde GTA San Andreas, o de peso, também influência na vida e na energia. Com um personagem mais saudável, ele vai ter mais disposição para correr e uma barra extra de vida.

Os veículos também receberam status, sendo gasolina, o estado do motor e o nitro. Dá para abastecer em postos marcados no mapa e apesar de acreditar inicialmente que seria uma atividade chata e repetitiva por conta da travessia que fazemos pelo mapa constantemente, acho que só tive que encher o tanque duas vezes no máximo. O estado do motor é o mais crítico dessas métricas, ele delata o quanto o veículo vai conseguir se movimentar, e ele diminui a cada batida séria e em casos extremos pode até parar de funcionar o carro - ou moto - em questão, a depender da seriedade da batida. Cada personagem pode ter um veículo único, igual aos protagonistas de GTA V, mas dessa vez é o jogador que escolhe ele. Alguns deles também contam agora com rastreador, um veículo roubado com um desses instalado pode ser desativado remotamente ou encontrado pela polícia em meio a uma fuga.

O garboso e extraordinário mundo de GTA

Apesar do jogo bater apenas 30 frames por segundo nos consoles de nova geração e tendo o desempenho prejudicado em alguns pontos no PlayStation, GTA 6 não carece de visuais bonitos, nem projeta bugs que deixam a experiência injogavél ou menos divertida. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

Os gráficos do título são algo impressionantes, a física de cabelo, do corpo, as inúmeras variações de corpo, tamanho, altura, peso, marcas de sol, modelos de roupa, expressões faciais, tudo compõe a experiência e faz entender a fala de que “não haveria nada igual tão cedo”. Grand Theft Auto 6 poliu não só o que o jogador vê aos olhos do protagonista, mas principalmente poliu aquilo que não se vê tão facilmente. Leonida Keys, Gellhorn, Grassrivers e Vice City, são cidades completamente diferentes, é curioso notar essa grandeza nos detalhes, desde prédios e estacionamentos produzidos para lembrar cidades menores, até os shoppings de Vice City ao ar livre.

O mundo de GTA 6 é vasto como antes nenhum outro jogo da franquia havia conseguido ser, o mapa é maior que RDR2 e GTA V juntos, não é difícil dar de cara com algum conteúdo nas redes sociais que traga uma descoberta nova, com mistérios e easter eggs dentro do jogo. Redes Sociais essas que fazem parte também desse enriquecimento do novo título, o Snapmatic - a paródia do Instagram do jogo - que já fazia parte do antecessor, foi aprimorado para uma rede social funcional com vídeos, comentários e posts dos NPCs e personagens do jogo. Além dele, o WhatsUp - paródia do Whatsapp - chegou para o jogador trocar mensagem com alguns personagens importantes, o título já deixa duas respostas prontas para mandar e o jogador quem decide qual vai enviar. Muitos avanços da história e diálogos são feitos por lá, além de algumas missões que têm localizações enviadas na conversa por outros personagens.

Simulador de bom namorado

O menu principal do jogo registra o avanço do relacionamento entre os protagonistas e auxilia o jogador a se nortear de que atividade é mais necessária para aprimorar as habilidades de cada um. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

Como os protagonistas são um casal, a Rockstar não ia deixar passar em branco essa parte dentro do título e bolou um sistema próprio para nutrir o relacionamento entre Lucia Caminos e Jason Duval. Assim que ouve que ela talvez saia da cadeia, o ex-militar que vive numa casa praiana, decide que é uma boa hora para uma reforma geral, para receber sua amada em casa. Contudo, cabe ao jogador escolher se vai ou não seguir. Para agradar Lucia, gigantesca e esmagadora parte dos jogadores fez as reformas. Parte do jogo que também se assemelha ao final de RDR2, onde John Marston constroi do zero uma morada para família, Jason troca os degraus, arruma uma parede e acaba com goteiras. Fazendo essas pequenas ações o jogador é bonificado com pontos positivos de relacionamento. No primeiro capítulo, o sistema não pesa tanto, mas a partir do segundo e dos roubos e missões em dupla é bom se dar bem com o parceiro o quanto antes.

Além disso, o jogador pode controlar um deles, ou andar com os dois por aí, fazendo atividades criminosas ou simplesmente torrando milhões em roupas, ambas também dão alguns pontos de relacionamento. Nessa forma o jogo adquire 4 tipos de missão, algumas apenas com Jason ou apenas com Lúcia, aquelas em casal e missões que o protagonista não faz diferença - A não ser pelas falas durante as cenas.

Brinque direito

O sistema de mira e disparos permanece quase igual o de GTA V, também voltando com a mecânica de ir a lojas e aprimorar mira, cabo, munição e coronha de várias armas. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

Uma das maiores e mais impactantes mudanças no título foi o sistema de procurado. Agora, o jogador além de ter as forças policiais cada vez mais insistentemente e em maior volume atrás dele conforme as estrelas aumentam, tem que lidar com as diversas formas de reconhecimento. Se estiver fugindo no mesmo carro que a polícia recebeu a denúncia e uma outra autoridade percebê-lo, o sinal de alerta se liga e a perseguição retorna. O mesmo vale para andar em dupla com Lúcia, não usar máscaras nos assaltos, assim sendo reconhecido pelas feições, pelas roupas, ou até ser filmado pelas câmeras. Essas dificuldades dão um novo respiro ao sistema e criam um desafio ainda maior para o jogador.

E como a última coisa que alguém jogando GTA quer fazer é chamar atenção da polícia, até discussões triviais com NPCs irritados na rua ou até um roubo de carro para se locomover rapidamente de um ponto A ao ponto B, fazem o jogador ser mais precavido. A sensação de comportar-se é recompensadora em muitos momentos, e faz você querer usar o diálogo para sair das situações, óbvio que nem todas terão um desfecho tão nobre, e aí GTA te obriga a voltar ao seu velho eu.

Atividades extras

Os controles de veículos no título estão mais pesados e mais parecidos com comandos de jogos de corrida. Assim, as motos se tornam uma opção mais livre de andar no trânsito. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

O título conta com vários novos minijogos e ambientes para visitar, bares, shoppings, praças, academias. Entre as atividades extras estão a sinuca, a meditação, a pesca, o mergulho, o motocross, a caça e diversas outras para ocupar o tempo.

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Uma nova adição que é herdada fortemente de GTA Online, são os assaltos rápidos, onde o jogador vai uma mercearia por exemplo, limpa o caixa e escapa da polícia. No título elas voltaram com um peso até dramático sendo um momento em que os protagonistas precisam fortemente de dinheiro e evoluem para vários âmbitos. Podendo ser um roubo de drogas de alguma gangue, um assalto a banco, uma tomada de território. Nesse momentos o jogador invade o local, coleta os itens e o vende a algum personagem no mapa. Isso se conseguir sair vivo com eles da perseguição policial.

E vale a pena?



Brian é um dos personagens divulgados nos posteres lançados no começo da campanha de marketing do jogo. A Rockstar fez questão de esconder um monte de NPCs, alguns extremamente carismáticos que aparecerem ao longa da história. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Grand Theft Auto VI)

O sistema de romance deixou alguns internautas zangados, apontando que a franquia havia “amolecido” substituindo os roubos a banco e grandes explosões por um simulador de namorado fajuto. Contudo, toda a essência que compõe a franquia Grand Theft Auto desde que a visão do jogo era isométrica permanece viva, e mais do que nunca nesse título, que não é um passo novo para indústria, é um salto completo e por muito tempo será inalcançável.

Jason e Lucia, não só pela quantidade de tempo que o jogador passa com eles, mas pela atuação impecável da dupla Manni L. Perez e Dylan Rourke, fazem acreditar o quão viva e resistente é a relação deste casal, ouso até dizer ser o mais crível da ficção até o momento. Existem lá minhas críticas a uma certa apatia de Jason, com seus “Okay” e “Legal” durante os diálogos, mas ao mesmo tempo é entendível que ele seja menos aberto e verborrágico como sua cara metade. Ela mesma critica essa postura dele em pontos da história, tendo essa ironia posta pelos próprios criadores do personagem.

Em 2023, quando a Rockstar Games soltou o primeiro trailer de um título que sabíamos muito pouco, mas ansiamos muito, ela fez uma promessa de entregar uma experiência inesquecível e grandiosa no mundo dos games. Bom, ela conseguiu. Tudo isso, todo esse esforço, essa devoção repleta de inovação de cada desenvolvedor, de cada roteirista, artista, músico e ator para contar uma história tão antiga quanto a própria humanidade, um casal apaixonado fazendo besteiras - no caso crimes - por amor.

Nota: 10/10

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Rockstar Games Brasil para PlayStation 5.











