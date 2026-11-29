Criada por Julian Fellowes, o mesmo de Downton Abbey, A idade dourada, da HBO Max, retorna para a quarta temporada com novos conflitos na alta sociedade nova-iorquina do fim do século 19. Entre disputas por prestígio e poder, a trama volta a acompanhar a família Russell, em especial o casamento de Bertha (Carrie Coon) e George (Morgan Spector), abalado pelas decisões da matriarca em relação ao futuro da filha, Gladys (Taissa Farmiga). Depois de conquistar o título de duquesa para a jovem, ela precisa lidar com o ressentimento do marido, que questiona o preço dessa ascensão social.

Nos novos episódios, George tenta reconstruir a relação familiar ao mesmo tempo que lida com as consequências da tentativa de um assassinato que quase o tirou a vida na temporada anterior. "Ele está passando por um momento muito difícil e ainda não processou o que aconteceu. Consequentemente, não conseguiu se comunicar propriamente com Bertha", avalia a atriz Carrie Coon. "Eu costumava acreditar que o tempo cura todas as feridas, mas, neste caso, isso se mostra falso. Será necessário muito mais do que apenas o tempo para eles", aposta a protagonista.

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Morgan Spector, por sua vez, acredita que George passa por um momento de "recomeço completo da vida". "A relação dele com Bertha e Gladys são fundamentais para a forma como ele enxerga a si mesmo, ou seja, como um bom ser humano. Acontece que ele falhou justamente nessas duas áreas, então aquela sua capacidade de compartimentar as coisas, sendo implacável nos negócios, além de um pai gentil e amoroso em casa, simplesmente foi por água abaixo", analisa o ator.

George sente que traiu a confiança da filha, porque havia prometido a Gladys que ela teria liberdade para escolher com quem se casar. Os planos da esposa, no entanto, prevaleceram — movida pela ambição de conquistar ainda mais prestígio social, ela conduziu a jovem ao altar com um duque inglês. "Bertha não percebe a influência de sua própria ambição e de sua sede de poder. Ela, porém, acaba sendo inocentada de modo geral, porque o relacionamento acaba florescendo de uma maneira positiva", avalia Spector.

O amadurecimento de Gladys

Apesar do ressentimento do pai, Gladys, agora esposa e também mãe, começa a amadurecer, conquistar autonomia e reivindicar o direito de fazer as próprias escolhas. "Pela primeira vez, ela está se tornando uma mulher que impõe autoridade e conquista respeito, inclusive o de Bertha", observa Taissa Farmiga. Segundo a atriz, a jovem deixou de ser uma adolescente ingênua e protegida para compreender melhor as atitudes e decisões da matriarca. "Agora, ela consegue olhar nos olhos dela e dizer: 'Eu te vejo, e concordo, ou discordo, de você'. Existe respeito ali", afirma.

Para a personagem, acrescenta a atriz, conquistar o respeito da família alimenta sua autoconfiança e permite que ela viva a vida que deseja, tomando as próprias decisões. "Aprender a ser respeitada transformará o futuro dela e o caminho que irá trilhar. Ela está prestes a descobrir o que significa ter poder e o que isso significa para ela", adianta Taissa. Uma 5ª temporada de A idade dourada já foi confirmada pela HBO.