O DiALAB Film & Media Festival 2026 ocupa Salvador a partir de segunda-feira (30/11) e até 5 de dezembro. O evento internacional reúne realizadores da diáspora africana e players do mercado audiovisual, articulando produções, formação e geração de negócios na Ibero-América.

A programação divide-se em três frentes estratégicas integradas: mercado, exibições e desenvolvimento artístico.

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Mercado e exibições abertas ao público

No Teatro Rubi, o DiALAB Industry promove oportunidades comerciais por meio de reuniões individuais, sessões de pitching e debates. A iniciativa conecta projetos das categorias DiALAB Copro e DiALAB Short a distribuidores, canais de TV, plataformas de streaming e fundos internacionais, com parcerias do Projeto Paradiso e do ECM+LAB.

O público pode acompanhar as sessões no Cine Glauber Rocha pela Mostra DiALAB. A programação traz obras internacionais e inclui a pré-estreia dos filmes Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha, na abertura, e A Margem do Rio, no encerramento. As sessões contam com ingressos entre R$ 5 e R$ 20, além de recursos de acessibilidade.

Formação e conexões territoriais

No Hotel da Bahia by Wish, o DiALAB Talents reúne criadores e consultores para imersões em documentário, ficção, séries e obras em andamento. A consultora Xenia Rivery destaca: "a nossa arte é uma arte coletiva, e o espaço de troca é fundamental para que as ideias se transformem e evoluam, permitindo reconhecer histórias distantes geograficamente, compreender as nossas particularidades e descobrir uma outra forma de comunidade".

A capital baiana também recebe a ação Take SSA, que conduz convidados por locais como Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e Dique do Tororó. A vivência inclui encontros culturais como a Noite Transatlântica e a festa Big Shake, aproximando profissionais do território local.

Criada em 2018 por Emerson Dindo e Leandro Santos, a plataforma DiALAB atua em mais de 15 países. A programação completa das atividades está disponível no endereço www.dialab.me.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.