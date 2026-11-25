Desta quarta (25/11) até domingo (29/11), ocorre no Espaço Cultural dos Bonecos, localizado na Ponte Alta Norte, a mostra de espetáculos Caminho das Artes. O projeto traz cinco apresentações teatrais de artistas e grupos distintos que exploram diferentes linguagens cênicas. A proposta procura valorizar a produção artística negra, ampliar o acesso a atividades culturais fora do Plano Piloto e incentivar a formação de público.

Leia Também: Museu Dinâmico de Cera homenageia mulheres que marcaram o Brasil

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Caminho das Artes tem como foco o reconhecimento da contribuição da população negra para as artes cênicas brasileiras e é inspirado no Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por Abdias do Nascimento em 1944. O projeto apresenta cursos de formação artística e técnica, mostras de documentários e filmes, rodas de conversas sobre diversos assuntos relacionados à cultura, além da produção de um documentário sobre a iniciativa.

Leia Também: Brenno Leone fala sobre docudrama que revisita episódio de racismo no futebol

A programação se inicia nesta quarta-feira (25/11) com a performance Zés, de Daniel Landim. Na quinta (26/11), a atriz Geise Prazeres estrela o espetáculo Pai Nosso. Na sexta (27/11), será apresentado Meladrama de Xicaxaxim, do grupo Nutra Teatro, e no sábado (28/11), a companhia Maldito Fruto exibe Atunwá. O encerramento, no domingo (29/11), fica por conta da peça Er”, resultado do curso de formação do próprio projeto Caminho das Artes.





Programação:





Quarta-feira (25/11) — Zés

Artista: Daniel Landim

Classificação: 14 anos

Roda de Conversa após o espetáculo: Racismo Religioso na Sociedade Brasileira (Eloa Moraes - Ministério da Igualdade Racial)





Quinta-feira (26/11) — Pai Nosso

Grupo: Coletivo Arar

Classificação: 14 anos

Roda de Conversa após o espetáculo: Interseccionalidade: gênero, raça e classe (Gabriela Araújo, Residente Multiprofissional - SES/DF)





Sexta-feira (27/11) — Meladrama de Xicaxaxim

Grupo: Nutra Teatro

Classificação: 16 anos

Roda de Conversa após o espetáculo: Saúde mental da população negra (Renata Rodrigues e Dyana Helena - Pesquisadoras formadas pela UnB)





Sábado (28/11) — Atunwá

Grupo: Maldito Fruto

Classificação: 12 anos

Roda de Conversa após o espetáculo: Artes cênicas, negritude e periferia (Kanzelumuka - Professora do Dept. de Artes Cênicas da UnB)





Domingo (29/11) — Erê

Classificação: 14 anos

Espetáculo de encerramento com participantes do Curso de Formação Artística e Técnica do projeto Caminho das Artes.

Serviço

Mostra de Espetáculos Caminho das Artes

Desta quarta-feira (25/11) a domingo (29/11), às 19h, no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos (Avenida Condomínio do Sol, lotes 15/17 , Ponte Alta Norte). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel