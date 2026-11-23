Brasília recebem a partir desta segunda-feira (23/11), um ciclo de debates sobre a formação cultural, política e religiosa do Brasil a partir do olhar literário. A nova temporada do projeto Diálogos contemporâneos ocorre até sábado (28/11) e tem a participação dos escritores João Cezar de Castro Rocha, Mário Magalhães, Ed René Kivitz, Dandara Suburbana e Paulliny Tort.

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Ao longo de cinco noites, no Espaço Cultural do Liberty Mall, cada escritor fomentará a conversa a partir de suas produções literárias, com a participação de especialistas para a mediação. De guerra cultural às redes sociais, os brasilienses poderão participar, de maneira gratuita, das mesas de conversa e das sessões de autógrafo. “A proposta da mediação é sempre de provocar e organizar o debate, garantindo a participação máxima possível do público”, afirma, Guilherme Lobão, mediador da sessão de quarta-feira (25/11).

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Para o Correio, Luis Guilherme Baptista, curador do projeto, explica que o projeto defende a leitura como ferramenta para a manutenção de um país soberano. “Frases como 'um país se faz com homens e livros' estão ultrapassadas. Uma sociedade se constrói conjuntamente. Ler, pensar, aprender juntos é a única saída para enfrentarmos a barbárie”, afirma.

Os encontros serão realizados diariamente, de segunda a sábado, com pausa na quinta-feira (26/11). O acesso ao Espaço Cultural do Liberty Mall será liberado às 18h30 para que os espectadores possam ocupar os lugares disponíveis. Sujeito a lotação do local.





Confira a programação na íntegra:





Segunda-feira (23/11), 19h às 21h

JOÃO CÉSAR DE CASTRO ROCHA

Tido como um dos intelectuais mais importantes do Brasil da atualidade, escritor, historiador, professor titular de Literatura Comparada (UERJ). Autor de 14 livros e traduzido para diversas línguas.

Mediação: Tereza Cruvinel, jornalista, escritora e colunista do Brasil 247, criadora e primeira presidente da EBC-TV Brasil.

Tema: Guerra Cultural: O mundo contemporâneo e o futuro da humanidade.

SINOPSE

Fake news, big techs, políticas discriminatórias, ultranacionalistas e reacionárias, criaram um panorama assustador para as velhas e novas gerações. Como evitar a barbárie e mantermos o processo civilizatório em andamento é a pergunta que precisamos responder.

Terça-feira (24/11), 19h às 21h

MÁRIO MAGALHÃES

Escritor e jornalista, trabalhou nos jornais Estado de São Paulo e O Globo, na Folha de S. Paulo na condição de repórter especial, colunista e ombudsman. Autor de "Marighella: O guerrilheiro que incendiou o mundo" recebendo mais de 25 prêmios. Acabou de lançar "Lacerda – Coração de tempestade Vol. 1 (1914-1955)”.

Mediação: Rafael Nascimento, doutor em História pela UnB, membro do Núcleo de Estudos Latino-Americanos (IREL/UnB).

Tema: As biografias de Carlos Lacerda e Carlos Mariguella como retratos políticos, investigação histórica e literatura de não ficção.

SINOPSE

Biografias sobre personagens que marcaram de forma indelével a construção de momentos fundamentais ocorridos no século XX, e que nos auxiliam na dificílima tarefa de entendermos nossas nuances sociais e políticas contemporâneas e projetarmos nossas expectativas de futuro.





Quarta-feira (25/11), 19h às 21h

ED RENÉ KIVITZ

Teólogo, escritor e conferencista. Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Pastor da Igreja Batista de Água Branca (IBAB), em São Paulo, desde 1989, é uma das vozes de maior alcance no debate sobre fé e esfera pública no Brasil. Autor de diversos livros, entre eles “O livro mais mal-humorado da Bíblia”.

Mediação: Guilherme Lobão, jornalista cultural, professor, pesquisador e doutor em Comunicação, Estética e Cultura Contemporânea.

Tema: Religiosidade, religião e estruturas sociais e políticas no Brasil



SINOPSE



A religião é um dos pilares civilizatórios. No Brasil, os ancestrais cultos indígenas e africanos em choque com a hegemonia excludente europeia criaram ideias que estão nas bases de nossa estrutura cultural e sociopolítica. Algumas dessas ideias, abertamente antagônicas ao humanismo do próprio sentido do ‘religare’.





Sexta-feira (27/11), 19h às 21h

DANDARA SUBURBANA

Nome artístico de Carolina Rocha, poeta, professora e pesquisadora. Historiadora, é mestra em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutora em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ (IESP-UERJ). Autora de “O sabá do sertão: feiticeiras, demônios e jesuítas no Piauí colonial” (Paco Editorial, 2015), “A culpa é do Diabo: o que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso” (Oficina Raquel, 2025) e, com Obalerá, de “Ebó poético: palavras ancestrais que abrem caminhos” (Aruanda Livros).

Mediação: Gina Vieira, professora, escritora e criadora do projeto Mulheres Inspiradoras.

Tema: Quem tem direito à palavra? Literatura, poder e redes sociais no Brasil contemporâneo

SINOPSE

Dandara Suburbana, uma mulher de terreiro, tem na relação com a ancestralidade os poderes que colocam sua literatura mais próxima do Brasil profundo. Uma atitude transgressora para enfrentar o elitismo, o racismo, a heteronormatividade, o capitalismo predatório. Criadora de uma cultura, uma literatura, que é profunda e perene, como um orgasmo que cura.





Sábado (28/11), 19h às 21h

PAULINY TORT

Nasceu em Brasília, em 1979. Jornalista e mestra em Comunicação e Sociedade pela UnB. Estreou no romance com “Allegro ma non troppo” (Oito e Meio, 2017), semifinalista do Prêmio Oceanos, e venceu o Prêmio APCA com “Erva brava”, finalista do Jabuti. Em “Os Imortais” (Fósforo, 2026), reconstrói o encontro entre neandertais e Homo sapiens, romance que lhe rendeu o Prêmio Machado de Assis de Melhor Romance, da Fundação Biblioteca Nacional, e um convite para a programação principal da Flip 2026.

Mediação: Renata Melo, mestra e doutora em História pela UnB, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro na UnB e da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras.

Tema: Os Imortais: dos primeiros encontros aos dias atuais

SINOPSE

O que procuramos hoje não é diferente do que buscávamos nos primórdios, no alvorecer da humanidade. De alguma forma, queríamos resistir e ir mais além do simples sobreviver. Nas entrelinhas da existência e no dia a dia dos sonhos humanos, nos preparamos para a perigosíssima viagem em busca de nós mesmos.

Serviço

11ª edição do Diálogos Contemporâneos

De segunda-feira (23/11) a sábado (28/11), com exceção de quinta-feira (26/11), das 19h às 21h, no Espaço Cultural do Liberty Mall (Setor Comercial Norte Q 2 Bloco D). Entrada franca.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

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