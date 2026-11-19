Entre esta sexta-feira (20/11) e domingo (22/11), a Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, recebe a oitava edição do Jazz na Vila. O festival estimula moradores e visitantes a montarem programações para aproveitar os diversos shows que acontecem em cafés, restaurantes, ruas e mirantes.

Leia também: Haymitch enfrenta os desafios da arena em novo Jogos Vorazes

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento conta com a presença de artistas de Goiás e do Distrito Federal que trazem um repertório que vai do jazz tradicional à música instrumental brasileira. Dentre as atrações estão nomes como o Grupo Guaiá, Lua Castanho & Leo, Stephanie Lacerda, Camila Gouveia, Pedro Augusto, Black Ipê, Gabriel Lourenço & Dido Mariano, Lucas Vilarim e Vidal e Mari Coelho e Banda.

Leia também: Mocidade Independente do Gama comemora 41 anos de tradição com sarau afro

A gastronomia também se faz presente no festival. Bares, cafés e restaurantes abrem os seus espaços para receber as apresentações e proporcionam para o público a possibilidade de conhecerem os sabores tradicionais da região. Os shows ocorrem em vários locais diferentes ao longo dos três dias, mais informações sobre o evento disponíveis no instagram @visitveadeiros .

Serviço

Jazz na Vila - 8° edição

Na sexta-feira (20/11), das 16h até às 23h30; no sábado (21/11), das 8h às 20h; no domingo (22/11), às 8h e às 14h, na Vila de São Jorge, Chapada dos Veadeiros (GO)