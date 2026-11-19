O filme “A Odisseia”, dirigido por Christopher Nolan, já está disponível para compra o streaming Prime Video, da Amazon. Para assitir o primeiro filme gravado inteiramente com câmeras IMAX de 70mm, os fãs vão ter que desenbolsar R$49,00. A versão disponibilizada em conteúdos adicionais inéditos sobre os bastidores do filme. Entre eles relatos de como foram produzidos os elementos do cenários, os desafios das filmagens e bastidores dos efeitos visuais.

O longa é uma adaptação do poema clássico de Homero, onde retrata a jornada de volta de Odisseu (interpretado por Matt Damon) ao trono de Ítaca, após a Guerra de Tróia. Porém, o diretor de Interestelar e A Origem não trabalha apenas as aventuras e batalhas do protagonista, mas também aborda as cicatrizes psicológicas deixadas pela guerra e o peso de tentar voltar para casa após duas décadas.

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Com um elenco recheado de estrelas, como Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Elliot Page, as câmeras IMAX deixam a obra ainda mais imersiva, retirando as bordas e deixando as filmagens ocuparem a tela inteira. Com quase três horas de filme (2h52m), essa aventura épica pode ser uma boa pedida para o feriado.

Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares