Empresa segue para terceiro ano de evento com grandes atrações para o comunidade fã de anime. - (crédito: Fábio Piva/Crunchyroll)

A Crunchyroll, o maior serviço de anime no Brasil, confirmou presença na CCXP26 com uma programação que celebra a comunidade e convida os fãs a mergulharem no mundo dos animes. O estande da marca contará com ativações inspiradas em Black Clover, Kagurabachi e Witch Hat Atelier, que levarão os visitantes para dentro de suas histórias por meio de experiências que combinam cenografia, tecnologia e interatividade. Além dos favoritos dos fãs, um dos nomes mais influentes da música brasileira e fã declarado de animes, o Emicida, vencedor do Grammy Latino 2020 e 2026, é uma das atrações confirmadas do Crunchyroll Show. O artista vai se apresentar no domingo (6 /12) em uma performance no Palco Thunder às 14h15.

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Outro destaque é o retorno do Estúdio de Dublagem, que chega à sua segunda edição consecutiva após o sucesso em 2025. Desta vez, a iniciativa terá mais títulos disponíveis e uma variedade maior de personagens para os fãs dublarem. Os participantes serão dirigidos por profissionais da DuBrasil, um dos estúdios mais prestigiados no país. Os fãs que mais se destacarem nas experiências de dublagem ao longo do fim de semana poderão ganhar uma masterclass oferecida pela DuBrasil, dando os primeiros passos para aprender as técnicas da dublagem profissional.

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“A CCXP é um dos momentos mais importantes para a Crunchyroll no Brasil. Nosso estande é pensado para que os fãs encontrem lá algumas de suas histórias favoritas e, também, possam vivê-las através das experiências disponíveis no nosso espaço”,comenta Raúl González Bernal, Vice-Presidente de Global Community da Crunchyroll e Diretor Interino de Marketing para a América Latina.

“O retorno do Estúdio de Dublagem se deu muito pela popularidade e sucesso absoluto entre os fãs no ano passado. Tanto o estúdio quanto às demais ativações que teremos reforçam o nosso compromisso com o fandom, proporcionando a nossa audiência uma experiência que vai além da tela”, conclui.

Pelo terceiro ano consecutivo, a marca também assina as artes das credenciais do evento, que nesta edição são inspirado no novo arco de One Piece da Ilha dos Gigantes em Elbaf.

Confira a programação anunciada da Crunchyroll:

Sexta-feira - 4/12

Exibições especiais — Palco Blast: sexta, dia 04/12, a partir das 13h

A programação de sexta-feira contará com sessões especiais de animes para os fãs. Entre os destaques está (KiniOto) O cara que estou a fim não é um cara?! (13h30); queestreará na Crunchyroll na Temporada de Janeiro.

Domingo - 6/12

A Crunchyroll sobe ao Palco Thunder para uma grande celebração do anime e de sua comunidade. Apresentado por Nyvi Estephan e com participação de convidados muito especiais, o painel conectará diferentes mundos da cultura pop e reunirá fãs em torno de histórias que atravessam gerações. Em breve, a Crunchyroll revelará alguns detalhes em primeira mão sobre este show.

Abertura do painel com Emicida — Palco Thunder, às 14h15

Crunchyroll apresenta: Kagurabachi — Palco Blast, às 16h15

Com estreia prevista para a temporada de abril 2027 na Crunchyroll, a nova série Kagurabachi, inspirada no mangá homônimo, terá uma exibição exclusiva do primeiro episódio desta série inédita, em versão dublada, no Palco Blast da CCXP26.

Meet & Greet com dubladores

A programação de encontros com talentos da dublagem e profissionais das produções contará com oportunidades para os fãs conhecerem de perto algumas das vozes por trás de seus animes favoritos. Entre os nomes estão talentos como: Lucas Almeida, voz de Tamaki Amajiki / Suneater em My Hero Academia e Eren em Attack on Titan (prêmio de melhor dublador em língua portuguesa no Anime Awards de 2021), Jacque Souza, que deu voz a Frieren, além de Nestor Chiesse, Hermes Baroli, Gilberto Baroli, Luiz Carlos Persy, Felipe Grinnan, Charles Emmanuel, Agatha Paulita e Nina Carvalho. As informações e os detalhes da programação estão sujeitos a alterações.

Confira o site do evento e as redes sociais para mais informações.

Serviço:

A CCXP 2026 acontece na São Paulo Expo, em São Paulo de 3 a 6 de dezembro.

O evento conta ingressos em preços variados a depender do dia, com valores a partir de R$290 selecionando apenas um único dia, e o passe com todos incluído saí a partir R$848. Os ingressos podem ser adquiridos através do Mundo Ticket.