Em comemoração aos 20 anos da Carta Cultural Ibero-Americana e à realização da 30ª Cúpula Ibero-Americana (Madri) será realizada em Brasília a Mostra de Cinema Ibero-Americano. A programação, com início na próxima quinta, ocupará dois locais — no Instituto Camões (Centro Cultural Português) e o Instituto Cervantes — com lote de 13 filmes, todos exibidos de forma gratuita. Os seis primeiros filmes terão exibição no Instituto Camões, na Embaixada de Portugal (SES, Qd. 801).

O primeiro filme a ser exibido, às 19h, no Auditório Agostinho da Silva (Embaixada de Portugal) será Amanhã, não te esqueças (produção da República Dominicana), filme que aposta na felicidade como destino para um homem com Síndrome de Down e o avô dele, acometido por Alzheimer. No dia seguinte, às 19h, A força de um sonho (Equador) terá projeção. O documentário de Daniel Yépez Brito fala sobre o percurso de glória para a atleta Neisi Dajomis, em luta para se afirmar como exímia halterofilista.

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O sábado trará dois títulos: às 17h30, o mexicano Monstro de Xibalba, e, às 19h, o colombiano Prezados senhores. Ainda na Embaixada: o uruguaio O empregado e o patrão será exibido no dia 1º de dezembro — revelando uma tragédia e luta de classes operantes em uma propriedade (em enredo que destaca o argentino Nahuel Pérez Biscayart, visto em 120 batimentos por minuto) — e, também, às 19h, no dia 2 será a vez de A estrela azul (Espanha), em que Javier Macipe conduz a errância de dois músicos, um partidário do rock e o outro, idoso, financeiramente fracassado, mas com a bagagem cult da contribuição para o cancioneiro folclórico.

Na segunda semana, já no Instituto Cervantes (SEPS 707/907) a Mostra de Cinema Ibero-Americano prioriza filmes de criação salvadorenha, guatemalteca e chilena, entre outros. O argentino Kryptonita está programado para o dia 4, com direção de Nicanor Loreti, que desfecha crítica social ao universo adulterado dos super-heróis. Dia 5 de dezembro, às 18h45, será mostrado o paraguaio Matar um morto (filme sobre ditadura, selecionado, em 2019, como representante para a disputa de vaga no Oscar).

O filme peruano selecionado para a mostra é Pantaleão e as visitadoras, uma adaptação de Francisco J. Lombardi para o clássico texto de Mario Vargas Llosa. E o evento será encerrado em 9 de dezembro, com o filme de Pedro Pinho, O riso e a faca, longa de coprodução entre Brasil e Portugal, cujo enredo focaliza uma área entre o deserto e a selva, que gera emprego para um engenheiro português recém-chegado à Guiné-Bissau.