O ator, roteirista e influenciador Vittor Fernando dá um novo passo em sua trajetória artística com CLTados, seu primeiro projeto autoral de comédia para o Globoplay. Uma novela vertical com formato de sitcom, a produção retrata, com humor, o cotidiano e os desafios do universo CLT, em uma narrativa desenvolvida especialmente para o streaming. Além de idealizador do projeto, Vittor protagoniza e assina o roteiro em parceria com Vitor de Oliveira, roteirista e redator.

Com direção de Mariana Koehler, o projeto reúne um elenco de nomes conhecidos do entretenimento e do universo digital, como: Pequena Lo, Duda Reis, Doarda, Eduardo Silva, Gui Tank, Laura Brito, entre outros. A produção representa um novo momento na trajetória de Vittor, que expande sua experiência diante das câmeras para os bastidores da criação audiovisual. Ao assumir a idealização e o roteiro, o artista explora outras possibilidades de expressão, unindo sua vivência como criador de conteúdo ao desenvolvimento de narrativas ficcionais pensadas para os novos hábitos de consumo digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Estou muito feliz em tirar esse projeto do papel. CLTados nasceu de uma ideia minha, de uma vontade de criar uma história, desenvolver personagens e explorar o humor de uma maneira diferente. Poder idealizar e roteirizar uma produção que agora ganha vida no audiovisual é muito especial. Sempre gostei de criar e contar histórias, e esse trabalho me permite experimentar um novo lado da minha carreira, participando de todo o processo criativo e me desafiando como artista”, revela Vittor.

As gravações da novelinha começaram em 9 de novembro, em São Paulo.