Site promete download de GTA 6, mas esconde vírus que rouba informações do usuário - (crédito: Rockstar Games/Divulgação)

O lançamento de GTA 6, na última quinta-feira (19/11), intensificou a atuação de cibercriminosos que exploram a ansiedade dos jogadores. Em uma investigação recente, pesquisadores da Avast identificaram um arquivo PDF que promete a versão completa do jogo para download, mas direciona os usuários para uma página maliciosa que distribui vírus.

O documento PDF contém um link para uma página da web getallsoft[.]co/grand-theft-auto-vi/, onde existe um botão de download. Ao clicar na opção, a vítima segue para uma página que imita o Google Drive e oferece um arquivo ZIP com mais de 700 MB, supostamente com o jogo completo.

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Página de download falsa de GTA VI explorada por cibercriminosos para enganar jogadores, conforme alerta da Avast

Em vez de receber o GTA 6, o usuário descarrega um infostealer no computador. Esse tipo de malware foi desenvolvido para roubar informações confidenciais, atuando na captura de credenciais de acesso e outros dados salvos nos dispositivos.

A descoberta reforça o alerta para jogadores atraídos por supostos vazamentos ou que buscam antecipar a estreia do título. Arquivos que prometem liberar o jogo completo, em especial versões para PC, devem ser tratados como golpes.

A Avast recomenda alguns cuidados: