O lançamento de GTA 6, na última quinta-feira (19/11), intensificou a atuação de cibercriminosos que exploram a ansiedade dos jogadores. Em uma investigação recente, pesquisadores da Avast identificaram um arquivo PDF que promete a versão completa do jogo para download, mas direciona os usuários para uma página maliciosa que distribui vírus.
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O documento PDF contém um link para uma página da web getallsoft[.]co/grand-theft-auto-vi/, onde existe um botão de download. Ao clicar na opção, a vítima segue para uma página que imita o Google Drive e oferece um arquivo ZIP com mais de 700 MB, supostamente com o jogo completo.
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Em vez de receber o GTA 6, o usuário descarrega um infostealer no computador. Esse tipo de malware foi desenvolvido para roubar informações confidenciais, atuando na captura de credenciais de acesso e outros dados salvos nos dispositivos.
A descoberta reforça o alerta para jogadores atraídos por supostos vazamentos ou que buscam antecipar a estreia do título. Arquivos que prometem liberar o jogo completo, em especial versões para PC, devem ser tratados como golpes.
A Avast recomenda alguns cuidados:
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Desconfie de arquivos e links que prometem disponibilizar GTA 6 completo
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Não baixe jogos por meio de links compartilhados em PDFs, fóruns, redes sociais ou sites desconhecidos
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Verifique sempre a procedência dos arquivos antes de fazer o download ou executá-los
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Utilize uma solução de segurança atualizada para identificar e bloquear ameaças
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Acesse lojas oficiais e canais autorizados para obter informações e adquirir jogos
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