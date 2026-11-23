Após as atualizações, mais de 1,5 mil pessoas poderão conviver no mesmo grupo - (crédito: Freepik)

O WhatsApp iniciou um período de testes com o intuito de aumentar o limite de integrantes de grupos dentro da rede para até 1,5 mil pessoas. De acordo com informações do site especializado em notícias do aplicativo, WABetaInfo, a mudança é válida para os sistemas operacionais IOS (Apple) e Android, além de grupos vinculados a Comunidades.

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Anteriormente, o teto máximo era de 1.024 por conversa. O limite estava em vigor desde 2022. À época, já havia dobrado a capacidade para 512 usuários. Antes disso, eram 256 pessoas por chat.

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As limitações em questão impediam a centralização de grandes comunidades. Antes, era necessário criar múltiplas comunidades para acomodar todos os membros de, por exemplo, grupos escolares ou corporativos. Agora, não será mais preciso dividir em chats secundários.

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A atualização ocorrerá de forma automática. Para que sejam evitadas altas intensidades de fluxo de mensagens e o prejuízo da navegação, recursos como fixação de mensagens sem prazo, filtros de respostas e menções e o compartilhamento do histórico de conversas com novos integrantes estarão disponíveis.