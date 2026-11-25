Idealizado por Adriano Siri, ator e cofundador dos Melhores do Mundo, o espaço Universo Grãos será inaugurado na noite de hoje. O local busca trazer a cultura do Distrito Federal para uma nova localização, na 506 Sul, com entrada pela W3. Para iniciar a programação, a exposição de Kombinação Revisitada, de Paulino Aversa, será aberta na Galeria Nick Elmoor; e o Teatro do Siri recebe o Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a coordenação do maestro Cláudio Cohen, em evento para convidados. A partir de 26 de novembro, o Centro Cultural funciona de quarta a sexta-feira, das 15h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 13h30.

Com mais de 300 m², no coração do Plano Piloto, o Universo Grãos reúne galeria, teatro multiuso, biblioteca de artes e salas para encontros, reuniões, cursos e oficinas. Ao visualizar o espaço, os planos de Siri mudaram. Inicialmente, queria apenas uma sala para aulas e ensaios. "Percebi que, com uma reestruturação espacial, seria possível contemplar um amplo leque de possibilidades. Fiz o projeto, executei e equipei. Assim, na sala multiuso, o espaço pretende atender a apresentações de diversas categorias artísticas. Brasília sempre precisa de mais espaços culturais e, aqui, acredito que será possível contemplar várias performances compatíveis com as qualidades do espaço", destaca o ator.

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A possibilidade de reunir artistas de diferentes categorias é um dos pontos-chave do projeto. "Você está dentro de uma galeria de arte, ouvindo uma trilha sonora preparada para aquela situação. Você vai para sala grande e você tem outras experiências visuais, a possibilidade de oferecer encontros é muito fascinante. Eu acho que é isso que vai fazer o espaço acontecer de uma forma muito rica", comenta Adriano.

A ideia central é que o espaço seja "uma vascularização no coração da Asa Sul, no Plano Piloto para todo o Distrito Federal", segundo Siri. "A proposta é que artistas venham de lá para cá, artistas saiam daqui para lá, e a gente troque, troque uma linguagem, fale sobre território. É assim que pretende acontecer. Fazer com que a arte cumpra um dos seus papéis, que é conectar as pessoas, abrir perspectivas, melhorar a qualidade de vida por meio de informação", ressalta.

Visualizando a arte como um elemento vivo e dinâmico, o espaço pretende ser da mesma forma. "Queremos receber todas as pessoas, que seja aberto aberto a todas as pessoas. E como eu costumo dizer também, o lema deste lugar é 'a porta está aberta, o coração ainda mais'", destaca o idealizador.