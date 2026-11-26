Como uma forma de explorar o teatro brasileiro como espaço de resistência e transformação social, o novo livro de Fernanda Marques, Metáfora Insubmissa: Novos Ensaios Sobre Teatro (2014-2026), será lançado hoje na livraria Circulares. A obra reúne 24 artigos produzidos ao longo dos últimos 12 anos e propõe um olhar crítico sobre a história, a estética e a originalidade da produção teatral brasileira.

A coletânea reúne textos publicados em veículos especializados de diferentes regiões do país, como Teatrojornal (SP), Dramaturgia em Foco (PE), Cerrados (DF), Ephemera (MG) e Arteriais (PA), além de trabalhos originalmente editados em livros em Portugal. Os artigos estão organizados em cinco seções: Peças e Seu Entorno,Espetáculos,Entrevista e Perfis, Em Torno do Imponderável e Alguma Teoria.

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Professor do departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB), Fernando teve duas licenças para pós-doutorado, uma em 2017 e outra em 2023, períodos em que começou a estudar o teatro nacional. "Os textos então produzidos, somados aos feitos entre 2014 e 2017, formaram uma sequência: a dramaturgia brasileira, do século 19 ao 21; depois, espetáculos vistos em Brasília, São Paulo e Lisboa; textos que refletem sobre a finitude; artigos mais longos sobre o teatro épico à brasileira e, ainda, sobre peças de Vianinha lidas com apoio no personagem "típico", conceito devido a Georg Lukács. Achei que pudessem compor um livro", afirma.

O escritor acredita que existem muitos traços valiosos no teatro moderno e contemporâneo que podem ser destacados. "Eu me ative aos traços épicos, narrativos, porque fiz o doutorado estudando os musicais políticos dos anos 1960 e 1970, do Teatro de Arena, Oficina e Opinião, e esses grupos buscavam praticar o épico, estilo que nos dá não só a psicologia dos personagens, mas sobretudo o contexto social que os condiciona e o modo como eles respondem a isso", conta.

Fernando notou que textos e espetáculos recentes exibiam traços semelhantes aos de seis décadas atrás. " Me pareceu constituir uma tradição em pleno movimento. Esses paralelos estão descritos no artigo "Narrador e personagem: para uma teoria do teatro épico a partir da prática brasileira", que consta do livro", ressalta.