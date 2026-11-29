O tenor Thiago Arancam começou a idealizar a Ópera do sertão depois de um dueto espontâneo com Elba Ramalho quando era jurado no programa Domingão do Faustão, em 2015. "Eu era o jurado masculino, ela era a jurada feminina. E, naquelas brincadeiras do Faustão, canta ali, grita ali e tal, eu comecei a cantar no meu estilo, e a Elba, do outro lado, começou a responder com Sole mio cantando com uma impostação de soprano", conta o tenor. "E ali me veio o insight do nome e pensei 'poxa, cabe uma ópera do sertão'". A Ópera do Sertão tomou corpo e será apresentada hoje, na sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro, em sessão única e com Thiago como no papel do personagem principal.

Tenor com experiência em óperas como Tosca, Carmen, Aida e Turandot e no musical O fantasma da ópera, o cantor paulistano já se apresentou em palcos importantes, como o do Teatro alla Scalla, de Milão, a Ópera de Roma, a Ópera Nacional de Washington e a Estatal de Viena. Arancam elaborou a Ópera do Sertão nos últimos 18 meses e assina toda a concepção do espetáculo. "É o maior projeto da minha vida como projeto executivo e produtivo", avisa. "Claro, como intérprete, executei inúmeros outros projetos de tão grande importância, grandes óperas líricas, como o Fantasma da Ópera e as turnês internacionais. Mas esse é o maior projeto da minha vida como idealizador, realizador e intérprete executor."

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A ideia da Ópera do sertão é contar a história de um viajante cantador que sai com uma trupe de circo-teatro em direção à cidade grande em busca de sucesso, fortuna e sorte. A dramaturgia é acompanhada por clássicos do cancioneiro popular brasileiro, como Disparada, Menino da Porteira, Asa Branca, Romaria, Tocando em Frente, Evidências e Luar do Sertão. "São músicas já conhecidas do repertório, músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Geraldo Vandré, Chiquinha Gonzaga, Mário de Andrade. E essas músicas servem de roteiro para a história desse viajante", explica Arancam. "A sorte o acompanha por meio dessas canções."

O projeto é dividido em dois atos com três cenas cada um e junta, em 1h30 de espetáculo, dança, teatro e canto acompanhado de uma orquestra, além de poesias com as quais o personagem conta histórias do povo do interior do Brasil. "É um espetáculo musical que reúne o campo lírico, orquestra, coral, dança, teatro, e a gente conta a história de uma trupe de circo teatro que deixa o interior do país levando músicas e histórias através dessa viagem musical", explica o tenor. Para a seleção do repertório, ele escolheu canções que fazem parte do imaginário basileiro de maneira a incluir as diversidades regionais. "Foi um grande desafio reunir 24 canções dentro de uma gama de milhares de canções altamente elaboradas com lindas melodias, frases e composições", conta.

Essa escolha foi orientada pela própria história contada em cena: as letras e melodias acompanham o desenvolvimento da dramaturgia e do personagem. Arancam também escolheu canções adaptadas para o tom de sua própria voz. "Eu sou um tenor lírico e queria respeitar a história que a gente estava contando através do roteiro. A música tinha que dar ênfase em cada cena, em cada momento. Então, a construção desse repertório e a ordem desse repertório foi baseada na história que estamos contando", garante.

Algumas canções marcam momentos importantes da trajetória do personagem, como Vida de Viajante, que pontua os caminhos pelos quais passa, ou Tocando em frente, com mensagens de positividade, e ainda o lamento do sertanejo por ter que deixar a terra em Asa Branca. "Essa é uma música que, na ópera, ela é orquestrada", avisa Arancam, que incluiu ainda O último Pau de Arara, Romaria, Ave Maria do morro, Ave Maria dos Senhores, Viola Quebrada e Rancho Fundo.



Ópera do Sertão

Com Thiago Arancam. Hoje, às 17h e às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro (Eixo Monumental). Ingressos: R$ 25, no Sympla.