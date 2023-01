Pré-Setor Carnavalesco Sul faz sábado de festa com Letícia Fialho

IB Isabela Berrogain

(crédito: Bel Gandolfo)

Para os foliões apaixonados de Brasília, o carnaval já começou. O Pré-Setor Carnavalesco Sul, neste ano, chega com mais de um mês de antecedência da folia de fevereiro para agitar os fins de semana da cidade. Nos próximos sábados de janeiro, mais de 20 artistas dos mais diversos gêneros tomam conta da Galeria dos Estados, a partir das 22h, com o melhor da música local.

Após os shows dos tradicionais Divinas Tetas e Aparelhinho, é a vez do Baile da Letícia Fialho tocar o festejo. Para a artista, é fundamental eventos como estes, que ocupam os principais pontos da cidade em celebração da cultura. “Brasília, e o DF como um todo, precisa ser vista como uma cidade viva, tanto local, quanto nacionalmente. Não é só o avião feito de concreto. É gente, vida, música, dança, cinema, teatro, carnaval. A ocupação da cidade comunica essa complexidade e reivindica um olhar humano para o DF e sua gente, além do concreto”, avalia.

Segundo Letícia, o show deste sábado (14/1) será um passeio pela música popular. “Vamos de Dominguinhos a Milton Nascimento, passamos por Marisa Monte e Carlinhos Brown, damos um pulo na Bahia com Caetano, Ivete, Timbalada, Tincoãs, Olodum, e no meu amado Rio de Janeiro com Beth Carvalho, Emílio Santiago, que do nada podem se encontrar com Gloria Groove. Um caldeirão de nossas maravilhas”, adianta a cantora. A apresentação contará, também, com as composições autorais de Letícia e participações de artistas do DF, como Murica, Haynna, Puta Romântica e Teresa Lopes. “Depois de tanto grito preso na garganta, tanto riso interrompido, isolamento, perdas, temor e incertezas, é uma alegria sem tamanho estarmos de volta, graças à ciência e à vacina”, comemora.

Além do Baile da Letícia Fialho, Samba Urgente, Martinha do Coco, Bloco MamaTa Difícil e Tamara Maravilha são responsáveis pela trilha sonora do evento.

Pré Setor Carnavalesco Sul

Sábado (14/1), às 22h, na Galeria dos Estados. Ingressos antecipados por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 39 (valor sujeito à alteração). Não recomendado para menores de 18 anos.