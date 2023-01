Synth pop paraibano ocupa o Infinu no Festival Groselha

AT Anajú Tolentino*

(crédito: Bel Gandolfo)

A banda Glue Trip embarca na capital para o segundo domingo do festival Groselha — Blasfêmias, Filmes B e Rock'n'Roll. Na edição Nordeste em Chamas, a Infinu abre espaço para os filmes B com curadoria de Cláudio Bull, selecionados de acordo com a qualidade técnica, ironia em sua narrativa, dialogando com a proposta do Groselha de ser um cenário independente autoral e com filmes instigantes.

Após a mostra, rola o show do duo brasiliense YPU, e, para fechar a noite, os paraibanos da Glue Trip levam o synth pop psicodélico à moda tropical-brasileira mais uma vez para o espaço. Lucas Moura, vocalista e guitarrista, afirma que como locais como a Infinu são verdadeiros pontos de resistência para movimentar a cena e fazer a economia criativa girar, com diversão e cultura. "Tocamos ano passado pela primeira vez no Infinu numa turnê pelo cerrado. Foi nossa primeira turnê de 2022, um ano muito frutífero pra Glue Trip, e acho que o espaço nos deu sorte."

Em 2022, a banda lançou o terceiro álbum, intitulado Nada Tropical, e realizou a primeira turnê pela Europa. Ao celebrar o ano bastante movimentado, Moura reitera priorizar as músicas do trabalho mais recente e fazer jus ao "público sempre incrível" da capital.

"Essa é a quarta vez que tocamos na cidade, vários momentos memoráveis da Glue Trip aconteceram em edições do festival Picnik. Esse contato com nosso som é impressionante, porque é uma ótima surpresa tanto para gente como para o público. O que podemos oferecer é nossa música e corações abertos para receber quem quiser se divertir com a gente. O repertório vai ser uma mistura dos três discos. Vamos passear por nossa discografia, mas dando destaque as músicas do Nada Tropical. É a primeira vez que vamos tocar na cidade com o disco lançado e esperamos ansiosamente pra apresentar o disco ao público", garante o quarteto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco