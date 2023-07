O rock autoral toma conta do palco da Infinu com Ébrio e Dennehy

DL Daniel Lustosa*

O trio da Dennehy movimenta o rock brasiliense - (crédito: Gabriel Ikeda)

Cada vez mais forte, o rock autoral de Brasília continua agitando o final de semana na cidade. Neste sábado (22/7), a Infinu Comunidade Criativa novamente abre as portas para a cena local e recebe as bandas Ébrio e Dennehy, às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos na plataforma de vendas Sympla.

Conhecida de outros carnavais, a Ébrio retorna à Infinu com a promessa de novas músicas nos próximos meses. "Tocar na Infinu sempre é uma experiência incrível, a vibe da casa, o show, as luzes, a música e principalmente a energia do público", conta Taylor Drumond, guitarrista da banda.

"Todo show é uma experiência nova e sempre saímos com um grande sorriso no rosto, felizes de ver as pessoas batendo cabeça e se divertindo com o nosso som, é uma sensação de dever cumprido", afirma Taylor.

Segundo o guitarrista, "é muito gratificante fazer parte da história do rock brasiliense, deixando a nossa marca como banda autoral." Para ele, ver a banda e a cena crescendo eram algo que "há alguns anos ficavam só em conversas de roda de bar".

A Dennehy segue a pegada do rock alternativo de Brasília, conquistando seguidores e fãs. Em abril, o grupo lançou o single Little less rough, adicionando elementos eletrônicos às letras em inglês e ao som pesado da banda. O baixista da banda, João Pedro, o Cookie, que já fez parte de outras bandas do DF, conta que, ao entrar na Dennehy, ele foi capaz de abrir os horizontes musicalmente.

"Hoje, com nosso último single, a ideia é manter essa pegada, puxar mais elementos eletrônicos. Apesar da banda agora ser um trio, não queremos limitar o nosso som, no sentido de adicionar instrumentos novos e elementos que podemos usar durante os shows", explica Cookie.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Ébrio & Dennehy na Infinu

Sábado (22/7), na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A), às 19h. Ingressos a partir de R$ 20 (primeiro lote) no Sympla.