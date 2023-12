Espaço Cultural Venâncio Shopping recebe mostra de arte com roupas

Formado por 63 artistas de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, o coletivo Tela Ambulante transforma peças de roupas usadas em obras de arte na exposição É arte ou é moda?, em cartaz no Espaço Cultural do Venâncio Shopping. No total, os artistas apresentam 16 obras e uma arara com peças que podem ser compradas pelo público. São trabalhos que o idealizador do coletivo, Victor Hugo Soulivier, chama de transmutação têxtil. "A gente não faz upcycling", avisa. "Transmutação têxtil vai para além da customização e de transformar um item em coisa nova, ela faz a transformação dos resíduos com mão de obra de dissidentes, de pessoas pretas, trans, periféricas, LGBT e afins."

O coletivo nasceu a partir da proposta de repensar e fomentar um processo social na produção artística que envolve capacitação profissional, oficinas, palestras, rodas de conversas e projetos de inserção. O trabalho consiste em garimpar roupas em brechó e transformar em obras de arte. "Nada é novo", avisa Soulivier. Os resíduos são coletados em lixo, brechós, pacotes de doações e retalhos de restos de costureiras. "A gente sempre está nesse processo de reaproveitamento e de pegar as coisas do nosso habitat e levar para a produção artística", garante o artista.

A exposição também é uma forma de apresentar o coletivo, dono de uma proposta que aposta no slow fashion e na produção limitada à capacidade de produção dos artistas. "Somos contra o fast fashion", avisa Soulivier. "Somos uma marca que não tem gênero e a exposição é como se fosse um manifesto no qual as pessoas podem nos encontrar de fato em Brasília."

O nome do coletivo, Tela ambulante, é uma referência à diáspora africana e uma lembrança de que esse tipo de comércio foi, durante os primeiros anos após a abolição, uma forma de sustento para escravos recém-libertos. A partir deste mês, o coletivo também será responsável pela programação cultural do shopping. A exposição pode ser visitada hoje, mas estará fechada a partir de amanhã e até a próxima semana.

Serviço

É arte ou é moda?

Visitação hoje, de 10h às 21h, no Espaço Cultural do Venâncio Shopping (SCS Q 8 - Asa Sul)