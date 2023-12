Revéillon no Birosca com MPB e rock no Taberna Bar no fim de semana

Maria Clara Abreu*

Após colecionar memórias, experiências e curtições nas noitadas da Birosca deste ano, o Réveillon Num Barato Total encerra as comemorações com chave de ouro. A quarta edição da festa que celebra a música brasileira ocupa o espaço tradicional da cena alternativa candanga. O evento será regado a música com direito a releituras inéditas de clássicos brasileiros de nomes como Rita Lee, Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso, interpretadas pela banda Barato Total.

Segundo o produtor do evento, Rafael Pops, o diferencial da festa é o caráter inovador. "A nossa festa traz no nome a letra da música da Gal que diz que o novo sempre vem! O evento traz uma musicalidade única por meio de arranjos especiais e músicos de primeira linha, e junto da experiência cenográfica realizam um show marcante. Esses fatores, desde o início, nos fizeram pensar que não tinha melhor forma de celebrar o novo ano".

Marcus Moraes, diretor musical da banda, promete uma noite alto astral. "O repertório do show é super alto astral, voltado para música brasileira, então é um setlist de muita alegria, para cima total. A gente mistura Caetano Veloso com Kid Abelha, a gente toca a música do Roberto Carlos em Afrobeat. E nessa edição de Réveillon vai ter um bloco de samba de gafieira, só que com pagode".

Serviço:

Reveillon Num Barato Total

Neste domingo (31/12), das 22h às 7h, na Birosca do Conic (Sds Bloco E loja 3 - Asa Sul). Ingressos disponíveis a partir de R$ 80 (+ taxa) no Shotgun

Pós-natal rockeiro



Franco C. Dantas

Os metaleiros e punks candangos já sabem precisamente o que fazer depois do Natal. O tão aguardado festival Vomitando a Ceia, idealizado por Fellipe CDC (Terror Revolucionário, Death Slam e Caligo) e Márcio Picka (Os Maltrapilhos) chega à 9ª edição com a primeira atração internacional da história o evento, que ocorre neste sábado, no Alquimia Taberna Bar (SOF Sul Q. 7), a partir das 19h.

Puxando a fila de bandas, a Destruídö, do México, dá as caras na capital. Com um som alinhado ao d-beat, vertente do punk marcada pelo som sombrio e agressivo, o conjunto encabeçado pela vocalista Dulce ainda cumpre mais duas datas durante a estadia na cidade, na Infinu (4/1) e no Galpãozinho do Gama (5/1). Além deles, as bandas Terror Revolucionário, Os Maltrapilhos, What I Want e N.W.77 completam a lineup.

Serviço:

Vomitando a Ceia

Neste Sábado (30/12), a partir das 19h, no Alquimia Tbaerna Bar (SOF Sul Q. 7). Entrada: Um brinquedo novo ou em ótimo estado de conservação; ou 1kg de alimento não perecível, exceto, sal ou fubá.

*Estagiários sob a supervisão de Nahima Maciel