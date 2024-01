O verdadeiro sabor da pizza em uma seleção especial

Em dezembro de 2017, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com a Organização das Nações Unidas (ONU), declarou a pizza napolitana como Patrimônio Imaterial da Humanidade e instituiu o Dia do Pizzaiolo, celebrado nesta semana. A data escolhida foi 17 de janeiro, junto com o Dia de Santo Antão, protetor das pizzas e fornos.

Importada da Itália, a pizza foi incorporada pelo brasileiro, que adaptou e aproximou a iguaria aos costumes locais. Hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores de pizza do mundo, agradando os mais diversos paladares. Seja romana ou napolitana, salgada ou doce, de massa fina ou grossa, o prato caiu nas graças da população nacional. "Brasileiro gosta muito de pizza, como a maioria do mundo ocidental. Ela se tornou um dos nossos principais pratos do dia a dia por ser saudável, despojada e fácil", avalia o chef Gil Guimarães, da Baco Pizzaria.

Impulsionadas pela paixão dos brasilienses, as pizzarias de Brasília tornaram-se referência na cidade. "Eu sinto que o divertimento do brasiliense, que faz parte de curtir a cidade, é sair para almoçar e jantar", opina Paulo Bessa, proprietário da Pizza à Bessa. "Me dá muita alegria conviver, diariamente, aqui no Pizza à Bessa, com os moradores da cidade, com os brasilienses, nossos vizinhos que moram nas redondezas", afirma.

Sabor surpreendente

Inaugurado em 2020, o Nolina Pizza é fruto de um sonho de infância e anos de dedicação da chef Ana Victoria Neddermeyer. O restaurante surgiu, inicialmente, como um serviço de entrega no Lago Norte, mas o sucesso do estabelecimento transformou o negócio em um restaurante presencial. Um dos principais diferenciais da casa, segundo a proprietária, são os sabores surpreendentes das pizzas. "A Nolina tem a massa de pizza mais leve e com os sabores mais inusitados que você vai comer. Nós também temos sabores clássicos, mas amo usar a criatividade em sabores que só encontra quem come aqui", ressalta Ana Victoria. Algumas opções que mais se destacam são a de bacon defumado com caramelo salgado (R$ 19,90 — individual) e a de burrata de limão (R$ 19,90 — individual).

Sabor muito massa

Em um curto espaço de tempo, a pizzaria Sesconetto's ganhou o coração de inúmeros brasilienses. A casa, hoje, se destaca no cenário gastronômico de Brasília com as pizzas artesanais no estilo napolitana e pelo atendimento mesa a mesa por parte do proprietário. "Tratamos como se fossem nossos amigos em nossa casa, como fazíamos para família e para os amigos. Muitas pessoas acreditaram, viram aquele forninho, paravam, pediam a pizza, sentavam, comiam e viam qualidade", relembra João Sesconettos, dono do restaurante.

Segundo João, um dos diferenciais da Sesconetto's é o tempo de fermentação das pizzas, que dura, no mínimo, 24 horas e proporciona ao cliente uma melhor digestão, por ser mais nutritiva. A casa dispõe de mais de 20 sabores no cardápio e destaca a pizza nona baiana (R$ 119 — grande), composta por vatapá baiano, muçarela de búfala e camarões com azeite e ervas, e a pizza potenza (R$ 84 — grande), purê de abóbora, parmesão, muçarela, carne de sol desfiada e cebola roxa.

Pioneiro gastronômico

Pioneiro no ramo de rodízio de pizzas e massas em Brasília, o Primo Piato surgiu em 1981 com inovações para o mercado gastronômico da capital. O restaurante foi responsável por criar receitas, abrir filiais e até mesmo implantar o primeiro delivery do Distrito Federal. Hoje, mais de 40 anos depois, a casa promove encontros de gerações entre avós, filhos e netos em suas unidades. No menu, apresenta mais de 20 sabores de pizzas, incluindo opções vegetarianas e veganas, e oferece também diferentes tipos de massas, como lasanhas e nhoques. Os que apreciam um bom desconto, até 31 de janeiro, podem aproveitar os vouchers antecipados para rodízio vendidos pela pizzaria por apenas R$ 49,90. A compra pode ser feita por meio das redes sociais do estabelecimento.

Um rodízio diferente

Há mais de 20 anos presente no dia a dia do brasiliense, a Pizza à Bessa se tornou ponto de parada obrigatória para os amantes de pizza. “É uma pizzaria extremamente familiar, que é frequentada tanto por uma criança de 1 ano, quanto por um vovô de 80. Isso, para mim, é uma alegria muito grande”, relata o proprietário Paulo Bessa.

Segundo Paulo, a proposta da pizzaria é oferecer ao público “um rodízio diferente, com sabores diferentes”. “No nosso rodízio, nós trabalhamos com massa fina. Quando o cliente chega no nosso restaurante, ele é recebido com um prato pequeno, aquele de sobremesa, porque a ideia é ele degustar o maior número de sabores possível”, explica. A casa conta com mais de 50 sabores, com destaques para as pizzas de queijo coalho com rapadura, linguicinha mineira com pimenta de cheiro e carne de sol, além das doces, como chocolate com sorvete. Os valores do rodízio variam de R$ 59,90 (de segunda a quinta) a R$ 64,90 (sexta a domingo).

