Humorista Murilo Couto traz ao DF stand up sobre coaching

O humorista Murilo Couto desembarca em Brasília e apresenta o espetáculo que promete boas risadas ao público brasiliense. O show de stand up será neste sábado (27/1), no Teatro da Unip. No mais novo show, Murilo Coach — Mindset, o comediante transforma o teatro em uma hilária palestra motivacional de autoconhecimento, transformação espiritual, desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro.

Murilo Couto é um humorista paraense que integra o elenco do programa The Noite (SBT), apresentado por Danilo Gentili. Além disso, o ator tem o próprio canal no YouTube, que conta com mais de 1,5 milhão de inscritos. O comediante viaja o país com os shows de stand up comedy Fazendo suas graça, Gala seca e Murilo Coach - Mindset.

Em 2004, iniciou a carreira no teatro em Belém, porém, ficou conhecido em 2009 ao entrar no elenco de Malhação (Globo). Ao lado de Tatá Werneck, Maurício Meirelles, Marco Gonçalves e Nil Agra, apresentou o programa O estranho show de Renatinho, em 2016 (Multishow).

O primeiro show solo de stand up comedy, Eu, Eu Murilo, estreou no Netflix em 2017. Em 2018, com Danilo Gentili, Léo Lins e Dani Calabresa fez o primeiro filme, um terror de comédia chamado Exterminadores do além contra a loira do banheiro, que também está disponível no Netflix e desde 2019.

