Acrobacias e cultura popular invadem o teatro do CCBB no carnaval

Acrobacias desafiadoras, cultura popular misturada à dança e um pouquinho de Samuel Beckett formam o cardápio de artes cênicas do Festival Paraísos Tropicais, que ocupa o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) durante o fim de semana de carnaval com uma programação mista de dança, teatro e circo.

No palco do teatro, se apresentam três companhias do Distrito Federal. No sábado (10/2), a Cia. Miragem traz Mirage, baseado em histórias de povos de diferentes regiões do Brasil costuradas em uma mitologia que reflete sobre identidade, diversidade e pluralidade. "O espetáculo cria uma mitologia ficcional a partir da própria origem do que é o mito, que é quando a gente cria uma ficção para contar a trajetória de uma comunidade", explica Gustavo Letruta, idealizador do Paraísos Tropicais. A companhia toma emprestado do universo do circo a lira, tecidos, cordas, faixas e outros instrumentos de acrobacias aéreas para trabalhar a experiência de estar fora do chão.

No domingo (11/2), às 19h30, é a vez de Na pegada popular no coração do Brasil, da Transições Cia. de Dança e Artes, de Planaltina. A migração de comunidades nordestinas para o DF é o tema da história que mistura dança e cultura popular a variadas referências estéticas. "O espetáculo fala sobre a importância de ter consciência da regionalidade, da história de diferentes regiões do Brasil e da reunião delas no DF, que é muito cosmopolita. O espetáculo vai honrar as origens das pessoas que vieram construir o DF", avisa Letruta.

Na terça-feira (13/2) de carnaval, {Entre} Cravos & Lírios sobe ao palco com a palhaçaria da BRsa Coletivo de Artistas. O espetáculo celebra 10 anos de história e explora os universos da ancestralidade e da retomada das origens. "É um espetáculo para o público infantil e adulto, fortalecendo essa relação mais sensível com o mundo. Fala muito sobre brincar, sobre o sorriso, a importância de retomar nossa própria vontade de se divertir, trabalha muito a questão da brincadeira", conta Letruta.

Serviço

Mirage

Espetáculo Mirage, da Cia. Miragem, às sábado (10/2), às 19h30, no CCBB

Na Pegada Popular no Coração do Brasil

Da Transições Cia. de Dança e Artes, domingo (11/2), às 19h30, no CCBB

{Entre} Cravos & Lírios

Inspirado em obras de grandes dramaturgos como Samuel Beckett, Nicolai V. Gogol e William Shakespeare, terça-feira (13/2), às 19h30, no CCBB

Ingressos: entrada franca, mediante retirada pelo site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria física do CCBB Brasília, 24hs antes, para as atrações na área externa e para os espetáculos no teatro



Festival Paraísos Tropicais

Local: Teatro e área externa do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul

Dias: 10, 11 e 13 de fevereiro de 2024

Horários: sábado, domingo e terça-feira, das 10h às 21h

Classificação indicativa: livre para todos os públicos