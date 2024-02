MC Jacaré aposta na diversidade do funk em festa pós-carnaval

O funk suscitou a uma ampla variedade de ritmos, que mudam conforme a região. Neste sábado (17/2), o eletro funk toma conta da capital. MC Jacaré sobe ao palco do Viva Living Bar, às 21h, para apresentar os maiores sucessos do estilo musical que mescla os beats envolventes do funk com as batidas marcantes da música eletrônica.

Os hits Vento forte, Toma tapa e Senta no fazendeiro projetam Jacaré como uma das revelações do funk fora do eixo Rio-São Paulo. O MC ganhou destaque no cenário após lançar o single Comprei um lança, inspirado no clássico da Rita Lee, Lança perfume. Após viralizar nas redes sociais, o embaixador do eletro funk se arriscou no forró e lançou uma nova versão da música com a participação de Xand Avião.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco