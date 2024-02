Há alguns anos em ascensão, o hambúrguer artesanal tem ganhado espaço no paladar do brasileiro. Apesar de não ser uma criação do país, no Brasil não há limites para a criatividade na montagem de ingredientes da iguaria. Cada vez mais populares na capital, não faltam opções do delicioso lanche, que conta com uma cartela de estabelecimentos, sabores e tamanhos.

Diante de tanta variedade, o Correio selecionou alguns dos melhores hambúrgueres artesanais. Cirano Ribeiro, CEO da Meatz burger, aponta o motivo do crescimento na busca dos brasilienses pelo lanche na capital. "O sucesso das hamburguerias artesanais vem da evolução dos burguers e de uma entrega com uma experiência ao cliente", conta.

Alyne e Paschoal, donos da Raf hamburgueria, explicam que o consumo dos hambúrgueres tem aumentado por serem uma opção saudável em comparação às grandes redes. "Temos proteína, carboidrato, salada, tudo reunido em uma refeição só, um deslize da maionese e o bacon, mas que não foge tanto da dieta", afirmam.

Império do hambúrguer

Fundada em 2004, a rede Geléia Burger começou num pequeno espaço no Gama e, hoje, conta com unidades espalhadas por todo o DF. A hamburgueria comandada por Alexandre Santos, o Geléia, se destaca por oferecer qualidade nos ingredientes frescos, que proporcionam uma experiência diferente em cada unidade, com cardápios exclusivos em comparação com outras hamburguerias da cidade.

Atualmente, a rede contempla oito lojas, entre elas, o food trucks l, O Concorrente, hamburgueria inaugurada em 2018, na Asa Norte. Nela, o cliente é o chef, ou seja, monta o burguer a gosto. A ideia é implementar todas as loucuras que Alexandre sonhou em um empreendimento, além de concorrer com a própria marca de sucesso, a Geléia Hamburgueria. Recentemente, o grupo ganhou a unidade BBQ, um espaço no Gama focado em sanduíches com costela assada e defumada artesanalmente.

Entre os diversos tipos de lanches, a hamburgueria destaca o Original Burger, composto por um blend de fraldinha e costela de 180g, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy, maionese especial do Geléia e servido no pão australiano com opção de pão brioche. Burguer R$34 ou Combo R$49.

Blend de respeito

Cirano Ribeiro, o dono da Meatz burger, começou o empreendimento num trailer em Águas Claras em 2015. Atualmente, a hamburgueria está em seis estados, com 18 lojas. "Nosso objetivo hoje é fazer burgers clássicos cheese-burger, cheese-bacon e cheese-salada com ingredientes frescos. Nosso diferencial é fazer um produto cada vez mais artesanal. Buscamos a excelência em toda operação, para entregar a melhor experiência ao cliente", destaca Cirano.

Blend de respeito

Cirano Ribeiro, o dono da Meatz burger, começou o